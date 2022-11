Une Chinoise retrouve son fils 17 ans après avoir cru qu’il était mort

Vous souvenez-vous des thèmes stéréotypés perdus et retrouvés des films indiens des années 80 et 90 où les héros étaient séparés de leurs parents et frères et sœurs pendant la naissance ou l’enfance pour être réunis plus tard ? Alors que ce thème est presque devenu obsolète dans les films maintenant, un scénario similaire dans la vie réelle s’est déroulé récemment, mais pas en Inde. Cela s’est passé dans une famille chinoise de la province du Jiangsu.

Une femme en Chine a appris que son fils, présumé mort quelques jours après sa naissance, est vivant après 17 années entières. Selon le China Morning Post, Zhang Caihong de la province du Jiangsu vient d’apprendre que la belle-sœur de son cousin a volé son fils il y a 17 ans en 2005.

Avant la naissance de son fils, Zhang craignait que son ex-mari et sa famille ne lui fassent du mal, alors elle a envoyé l’enfant chez son cousin. Le jour de l’accouchement du bébé, Zhang a été informée par la belle-sœur de son cousin que son fils était né avec un handicap grave.

La femme a dit à Zhang que le garçon était paralysé des deux jambes et elle a convaincu Zhang de lui laisser l’enfant afin qu’elle puisse faire soigner le bébé par un médecin. Cependant, plus tard, elle a dit à Zhang que le bébé était mort.

Récemment, Zhang a appris que son fils était toujours en vie et qu’il était au collège. Finalement, Zhang a retrouvé son fils, découvrant que son visage ressemblait à celui de son ex-mari. Un test ADN ultérieur a confirmé qu’il était son enfant. En même temps, il apprend que la mère « adoptive » du garçon est la sœur cadette de la femme de son cousin.

Zhang veut que son fils vive maintenant avec elle mais se heurte à l’opposition des parents adoptifs du garçon. Ils demandent maintenant le remboursement de l’argent qu’ils ont dépensé pour élever le garçon. Cependant, Zhang pense que son fils lui a été enlevé par un complot et que le garçon a été adopté illégalement et refuse de payer.

