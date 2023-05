Une Chinoise lance un appel pour obtenir le droit de congeler ses ovules

BEIJING (AP) – Une femme chinoise célibataire a lancé mardi son dernier appel contre le refus d’un hôpital d’accéder à la congélation de ses ovules il y a cinq ans dans une affaire historique de droits reproductifs féminins dans le pays.

Le cas de Teresa Xu a fait l’objet d’une large couverture en Chine, y compris par certains médias d’État, depuis qu’elle a porté son affaire devant les tribunaux en 2019. Elle a perdu sa contestation judiciaire l’année dernière devant un autre tribunal de Pékin, qui a jugé que l’hôpital n’avait pas violé les droits de la femme. dans sa décision.

Le jugement à venir aura de fortes implications sur la vie de nombreuses femmes célibataires en Chine et sur les changements démographiques du pays, en particulier après que la deuxième économie mondiale a enregistré son premier déclin démographique depuis des décennies.

En Chine, la loi n’interdit pas explicitement aux personnes non mariées des services tels que les traitements de fertilité et stipule simplement qu’un «mari et femme» peuvent avoir jusqu’à trois enfants. Mais les hôpitaux et autres institutions, dans la pratique, appliquent les réglementations d’une manière qui oblige les gens à présenter une licence de mariage.

Xu, qui voulait conserver ses ovules pour avoir la possibilité d’avoir des enfants plus tard, fait partie de ceux qui ont du mal à accéder à un traitement de fertilité.

En 2018, Xu, alors âgée de 30 ans, s’était rendue dans un hôpital public de Pékin pour poser des questions sur la congélation de ses ovules. Mais après un premier contrôle, on lui a dit qu’elle ne pouvait pas continuer sans un certificat de mariage.

Selon le jugement qu’elle a reçu l’année dernière, l’hôpital a fait valoir que la congélation des ovules pose certains risques pour la santé. Il a déclaré que les services de congélation d’ovules n’étaient disponibles que pour les femmes qui ne pouvaient pas tomber enceintes de manière naturelle, et non pour les patientes en bonne santé.

Mais il a également déclaré que retarder la grossesse pouvait entraîner des risques pour la mère pendant la grossesse et des « problèmes psychologiques et sociétaux » s’il existe un écart d’âge important entre les parents et leur enfant.

The Associated Press