Une Chinoise lance un appel pour obtenir le droit de congeler ses ovules

En Chine, la loi n’interdit pas explicitement aux personnes non mariées des services tels que les traitements de fertilité et stipule simplement qu’un «mari et femme» peuvent avoir jusqu’à trois enfants. Mais les hôpitaux et autres institutions, dans la pratique, appliquent les réglementations d’une manière qui oblige les gens à présenter une licence de mariage.