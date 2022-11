Une Chinoise forcée de s’agenouiller les mains liées alors qu’un ami est allongé à côté d’elle après un affrontement avec les forces de l’ordre brutales de Covid

Des images de HARROWING montrent une femme chinoise agenouillée sur le sol, les mains liées et son amie allongée à côté d’elle après un affrontement avec les forces de l’ordre brutales de Pékin.

Les femmes ont été violemment malmenées lorsque l’une d’entre elles a été interpellée par les forces de l’ordre de Covid pour ne pas porter de masque dans le village de Luntou, dans la province de Guangzhou, en Chine.

Une femme chinoise a été forcée au sol et a eu les mains liées après avoir affronté les forces de l’ordre de Covid Crédit : Twitter

La femme aurait été à la recherche de nourriture lorsque la bagarre a eu lieu dans la province de Guangzhou Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

L’amie de la femme a été agenouillée dans le ventre avant d’être projetée au sol Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

La politique “zéro covid” de la Chine provoque d’intenses réactions en Chine et à l’étranger Crédit : https://www.hk01.com

Un clip les montre en train de se disputer avec des responsables de Covid à un point de contrôle avant d’être plaqués au sol.

Un fonctionnaire en civil s’approche de l’une des femmes et lui donne un coup de genou dans le ventre et la jette au sol alors que les stewards se précipitent pour l’aider.

Son copain essaie de les repousser avant qu’elle ne soit attaquée et retenue par le personnel de Covid.

Quelques instants plus tard, les femmes sont montrées ligotées, l’une allongée sur le sol et l’autre à genoux.

Xiao Yangkou, l’une des femmes victimes présumées, a déclaré sur Weibo: “Nous n’étions pas attachés à cause des masques, mais pour nous empêcher d’appeler le 110 et de prétendre à tort qu’ils avaient déjà appelé le 110 [police]. Mon compagnon et moi avons appelé successivement le 110.”

Elle a déclaré que les fonctionnaires avaient retiré leurs manteaux bleus pour les empêcher d’être reconnus.

“Le résultat de la négociation est que l’autre partie nous indemnise pour la perte de salaire, les frais médicaux et les dommages mentaux”, a-t-elle écrit.

“La loi est juste. Vous devez payer un prix pour ce que vous faites, et ceux qui répandent des rumeurs et des vidéos ont pris des captures d’écran et enregistré vos informations, et contacteront un avocat pour poursuivre ce soir.”

Le responsable local du Parti communiste, Hi Xijin, a fustigé les femmes.

Il a déclaré : « Deux femmes du district de Haizhu, ville de Guangzhou, province du Guangdong, n’ont pas respecté les règlements de la zone de prévention et de contrôle de l’épidémie, et ont tenté d’entrer et de sortir de force du poste de contrôle de prévention et de contrôle de l’épidémie dans le village de Luntou, district de Haizhu.

“En conséquence, ils ont été retenus et contrôlés par le personnel et les masses, et ils ont été attachés dans le dos devant le public. affichage public.”

Cela survient alors que les émeutiers ont mené des manifestations de masse contre les blocages « Zero Covid » de Pékin.

Des images extraordinaires ont été prises dans la ville de Guangzhou, où des habitants ont été vus se battre avec des agents de verrouillage vêtus de matières dangereuses.

Des images montrent des manifestants abattant des barrières et criant «plus de tests» après une explosion de colère contre les mesures draconiennes dans la ville du sud.

Selon un rapport de la BBC, les tensions se sont intensifiées dans le district de Haizhu à Guangzhou, qui abrite de nombreux travailleurs itinérants pauvres.

Ils se sont plaints de ne pas être payés s’ils ne peuvent pas travailler et de pénuries alimentaires, ainsi que de la flambée des prix, en raison du confinement sévère.

Le dirigeant chinois Xi Jinping – qui s’est récemment fait «Empereur pour la vie» – continue de déployer ce qui a été qualifié de «confinement le plus strict au monde».

La Chine est la seule grande économie à s’en tenir à une stratégie zéro Covid pour éradiquer les clusters de virus à mesure qu’ils émergent.

En vertu de cette politique, des milliers de résidents peuvent être enfermés pour un seul cas positif dans leur complexe de logements.

Des flics portant des combinaisons de matières dangereuses et brandissant des mitrailleuses ont brutalement appliqué les règles.

Mais les fermetures rapides et sévères ont frappé l’économie, certains prédisant les effets conduisant même à la chute de Xi.

Des conditions inadéquates, des pénuries alimentaires et des soins médicaux d’urgence retardés ont ébranlé la confiance du public dans la politique.

Alors que le reste du monde revient à la normale, la Chine a placé 280 millions de personnes sous confinement Covid cette année, transformant le pays en une « immense prison » et endommageant l’économie.

Les tentatives bâclées de produire son propre vaccin et la réticence à ravaler sa fierté et à les importer, font des verrouillages draconiens le seul moyen de lutter contre Covid.

Le verrouillage a laissé des Chinois désespérés se battre pour mettre la main sur de la nourriture alors que des drones bourdonnaient pour s’assurer qu’ils respectaient les règles.

Un policier chinois armé empêche les passagers de quitter un aéroport au milieu de la sinistre répression de Covid Crédit : Twitter