Une Chinoise démissionne le lendemain de son mariage alors qu’un seul des 70 collègues qu’elle a invités se présente

Les fonctions de mariage sont l’un des moments les plus mémorables dans la vie des gens. Mais pour une femme en Chine, son mariage est devenu mémorable pour plus d’une raison. Apparemment, la femme, après son mariage, a dû quitter son emploi pour se sauver d’un moment embarrassant sans précédent.

L’employée a fait partie d’une organisation pendant cinq ans. Elle était amie avec tout le monde au bureau mais était plus proche de certains d’entre eux. L’employée allait se marier et a décidé d’inviter ses collègues. Elle pensait que si elle invitait un nombre limité de personnes du bureau, d’autres pourraient s’énerver. En conséquence, elle a fini par envoyer des invitations à tous les soixante-dix d’entre eux.

À l’arrivée du jour du mariage, la future mariée était abasourdie car, à part son mentoré, aucun autre employé ne s’est présenté sur les lieux. Six tables et de grandes portions de repas ont été laissées sans surveillance et la nourriture a dû être jetée. La femme était complètement embarrassée devant ses proches.

Il ne lui restait qu’une seule solution à la situation. Pour se sauver de tous les moments gênants qui l’attendaient une fois qu’elle aurait réintégré le bureau, elle a donné sa démission du poste au sein de l’organisation.

Des cas de démission hilarants créent un véritable buzz sur les réseaux sociaux. Dans l’un de ces cas où un employé a appelé à démissionner, une femme, irritée par l’entreprise dans laquelle elle travaillait, a décidé de quitter son emploi. Elle a envoyé une carte de condoléances, celles qu’on envoie généralement lors des funérailles, à son patron. Sur la carte, elle a écrit: “Je suis désolée pour votre perte.” À l’intérieur de la carte, elle a dit: «C’est moi. Je pars dans deux semaines », et l’a signée de son nom.

