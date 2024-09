Une Chinoise découvre que son diabète de type 1 s’est inversé après une greffe de cellules souches, une première mondiale

Des scientifiques chinois ont signalé le premier cas au monde de greffe de cellules pour traiter le diabète de type 1.

La patiente, une jeune femme de 25 ans atteinte d’une maladie chronique depuis plus d’une décennie, a été capable de réguler naturellement sa glycémie environ deux mois et demi après avoir subi une intervention chirurgicale mini-invasive, a rapporté samedi le journal The Paper, basé à Shanghai.

Selon le rapport, l’opération n’a duré qu’une demi-heure.

L’équipe à l’origine de cette avancée a publié mercredi ses résultats dans la revue à comité de lecture Cell. Des chercheurs du premier hôpital central de Tianjin et de l’université de Pékin faisaient partie de ceux qui ont participé à l’étude.

Le diabète constitue une menace majeure pour la santé mondiale. Selon la Fédération internationale du diabète, la Chine compte le plus grand nombre de cas au monde, avec plus de 140 millions de patients et un taux de prévalence supérieur à 12 pour cent.