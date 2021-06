Une Chinoise bat son propre record pour les cils les plus longs du monde

Une femme en Chine a battu son propre record d’avoir les cils les plus longs du monde, selon un article de blog par Guinness World Records. You Jianxia a des cils aussi longs que huit pouces, les nouveaux cils les plus longs du monde. Jianxia détient ce record depuis 2016, lorsque ses cils ont été vérifiés par l’équipe des records Guinness comme étant de 4,8 pouces. Cinq ans plus tard, elle bat son propre record. L’équipe du Guinness World Records a vérifié que ses cils le 20 mai 2021 mesuraient huit pouces (20,5 cm) de long. La page Instagram de l’autorité des archives a partagé une vidéo de Jianxia qui a remporté plus de deux lakhs de vues et 30 000 likes.

Selon Jianxia, ​​lorsqu’elle s’est rendu compte pour la première fois que ses cils poussaient en 2015, elle a approché des médecins mais ils n’ont pas eu de réponse. En parlant à GWR, elle a dit que ses longs cils la faisaient toujours s’interroger sur le secret derrière eux. « Puis je me suis souvenue que j’avais passé plus de 480 jours dans la montagne, il y a des années », a-t-elle déclaré au Guinness World Records.

Cependant, Jianxia a mentionné que les longs cils ne sont pas un inconvénient pour sa vie quotidienne. Au contraire, ils apportent « juste beaucoup de joies. Que des joies, pas de problèmes », a déclaré Jianxia à l’équipe des records.

Jianxia a affirmé qu’elle avait essayé de voir s’il y avait des raisons génétiques derrière ses longs cils, mais personne dans sa famille n’a de telles caractéristiques. Cela fait que ses longs cils restent un mystère. Elle a dit que ses cils poussent toujours et qu’ils ont poussé de plusieurs centimètres au cours des dernières années.

Jianxia pensait qu’il y avait un lien entre ses cils et son corps fort. Selon elle, elle est née relativement faible mais maintenant elle était en assez bonne santé. Elle ajoute que beaucoup de gens pensent qu’elle a l’air plus jeune.

Selon Jianxia, ​​les personnes qui ont des beautés uniques devraient se réjouir ensemble et encourager le bonheur.

