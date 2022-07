Une Chine plus riche et plus forte avertit Pelosi de ne pas se rendre à Taïwan

BEIJING (AP) – Pékin a grommelé mais a ravalé son irritation en 1997 lorsque le président de l’époque, Newt Gingrich, de la Chambre des représentants des États-Unis, s’est rendu à Taiwan, la démocratie insulaire revendiquée par le Parti communiste au pouvoir sur le continent comme son propre territoire.

La Chine avait d’autres priorités. Le gouvernement du président Jiang Zemin se préparait à célébrer le retour de Hong Kong et voulait verrouiller la sortie de Pékin de l’isolement diplomatique après sa répression en 1989 des manifestations pro-démocratie sur la place Tiananmen. Gingrich, promoteur de liens plus étroits entre les États-Unis et la Chine, venait de contribuer à cette campagne en rencontrant Jiang à Pékin. La Chine a évité un affrontement perturbateur avec Washington.

Un quart de siècle plus tard, les conditions ont radicalement changé. Le gouvernement du président chinois Xi Jinping est plus riche, plus lourdement armé et moins disposé à faire des compromis sur Taïwan à la suite d’informations selon lesquelles l’actuelle présidente, Nancy Pelosi, pourrait devenir la plus haute responsable américaine depuis Gingrich à visiter l’île.

Pékin considère tout contact officiel avec Taïwan comme une reconnaissance de son gouvernement démocratiquement élu, qui, selon la partie continentale, n’a pas le droit de mener des relations extérieures.

Le timing ajoute à la pression politique. On s’attend à ce que Xi tente de s’octroyer un troisième mandat de cinq ans à la tête du parti lors d’une réunion à l’automne. Cela pourrait être sapé si les rivaux peuvent accuser Xi de ne pas être assez dur face à ce qu’ils considèrent comme une provocation américaine.

Pelosi n’a pas encore confirmé si elle pourrait se rendre, mais Pékin met en garde contre des “mesures énergiques”, y compris une action militaire si elle le fait.

Les États-Unis “ne doivent pas organiser la visite de Pelosi à Taïwan”, a déclaré mardi un porte-parole du ministère chinois de la Défense, Tan Kefei.

“Si les États-Unis vont de l’avant, l’armée chinoise ne regardera jamais et ne fera rien”, a déclaré Tan. “Il prendra des mesures énergiques pour contrecarrer toute ingérence extérieure et les plans séparatistes pour” l’indépendance de Taiwan “et défendre résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale.”

Tan a qualifié Pelosi de “Non. 3 dans le gouvernement américain », après sa place dans la ligne de succession pour devenir présidente. Cela suggère que Pékin la considère comme la subordonnée du président Joe Biden, au lieu de son égale à la tête de l’une des trois branches indépendantes du gouvernement.

Biden a déclaré aux journalistes que l’armée américaine pensait qu’une visite n’était “pas une bonne idée pour le moment”. Mais, peut-être par déférence pour sa position, la présidente n’a pas dit que Pelosi ne devrait pas y aller. Des responsables américains ont déclaré à l’Associated Press que si Pelosi partait, l’armée américaine utiliserait probablement des avions de chasse, des navires et d’autres forces pour assurer la protection de son vol.

La rhétorique chinoise à ce sujet est “assez troublante”, a déclaré le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, à l’Australian Broadcasting Corp. visite.”

Des responsables américains ont déclaré que l’administration doutait que la Chine prenne des mesures directes contre Pelosi elle-même ou tente de saboter la visite. Mais ils n’excluent pas la possibilité que la Chine puisse intensifier les vols provocateurs d’avions militaires dans ou à proximité de l’espace aérien taïwanais et les patrouilles navales dans le détroit de Taiwan si le voyage avait lieu. Et ils n’empêchent pas les actions chinoises ailleurs dans la région comme démonstration de force.

Taïwan et la Chine se sont séparés en 1949 après une guerre civile qui s’est terminée par une victoire communiste sur le continent. Les deux gouvernements disent qu’ils sont un seul pays mais ne sont pas d’accord sur le choix du leader national. Les deux parties n’ont pas de relations officielles mais sont liées par des milliards de dollars de commerce et d’investissement.

Les États-Unis ont transféré la reconnaissance diplomatique de Taipei à Pékin en 1979, mais entretiennent des liens commerciaux et non officiels étendus avec l’île. La loi américaine oblige Washington à s’assurer que Taïwan a les moyens de se défendre.

Pékin n’a pas hésité à tenter d’intimider Taïwan par des démonstrations de force.

L’armée du parti au pouvoir, l’Armée populaire de libération, a tiré des missiles dans la mer près de Taïwan pour éloigner les électeurs du président de l’époque Lee Teng-hui lors de la première élection présidentielle directe de l’île au début de 1996. Cela s’est retourné contre lui en permettant à Lee de parler dur de sa position. jusqu’à Pékin devant des supporters enthousiastes. Il a été élu avec 54% des voix dans une course à quatre.

Les États-Unis ont répondu en envoyant deux groupements tactiques de porte-avions dans la région, une décision qui a forcé la Chine à reconnaître qu’elle ne pouvait pas empêcher Washington de venir en aide à Taïwan, ce qui a contribué à propulser la modernisation militaire massive de Pékin dans les années qui ont suivi.

L’année suivante, Gingrich a conduit une délégation de législateurs américains à Taiwan après une visite de trois jours sur le continent. Cela faisait suite à une visite à Pékin la semaine précédente du vice-président Al Gore.

Auparavant l’un des critiques les plus féroces de Pékin à Washington sur les droits de l’homme et Taiwan, Gingrich a salué le développement économique de la Chine. Il a parlé avec sympathie des défis auxquels Pékin serait confronté pour diriger Hong Kong après 150 ans de domination britannique. Il a déclaré que le Congrès soutenait la revendication de la Chine sur Taiwan tant que l’unification était pacifique. Il a exprimé l’espoir que les deux parties pourraient évoluer pour devenir un seul État.

Gingrich a déclaré avoir dit aux dirigeants chinois que “nous défendrons Taiwan”, mais a déclaré qu’ils avaient répondu que Pékin n’avait aucune intention d’attaquer.

Après les commentaires de Gingrich, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’il était confus au sujet de la politique américaine. “Ce que disent le gouvernement américain et les dirigeants de certaines branches du gouvernement et ce qu’ils ont promis n’est pas la même chose”, a déclaré à l’époque un porte-parole du ministère, Shen Guofang.

Au cours du quart de siècle qui s’est écoulé depuis lors, la position de Pékin envers Taiwan s’est durcie et ses ressources militaires ont augmenté. Et le continent a averti qu’il envahirait si les pourparlers sur l’unification des deux parties ne progressaient pas.

La Chine a dépassé l’Allemagne et le Japon pour devenir la deuxième économie derrière les États-Unis. Ses dépenses militaires sont également n ° 2 après Washington avec 293 milliards de dollars en 2021 après une série d’augmentations de 27 ans, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

Le paysage politique a également été modifié par la montée en puissance de Xi, qui a accumulé plus de pouvoir au cours de la dernière décennie que n’importe quel dirigeant chinois depuis au moins les années 1980 et veut être considéré comme redonnant au pays sa grandeur historique. Cela implique d’être plus affirmé à l’étranger et d’intensifier la pression sur Taïwan.

Le parti au pouvoir a dépensé des centaines de milliards de dollars pour développer des avions de chasse, des sous-marins, un porte-avions et d’autres armes de haute technologie. Il travaille sur des missiles « porte-avions » censés empêcher la marine américaine de défendre Taïwan en cas d’attaque. L’APL envoie un nombre croissant de chasseurs et de bombardiers voler près de Taïwan.

La plus grande économie et le rôle mondial de Pékin lui donnent également plus d’outils diplomatiques pour montrer sa colère à Washington. L’administration Biden souhaite une coopération chinoise sur le climat, la lutte contre le coronavirus et d’autres défis mondiaux, que Pékin pourrait perturber.

Washington et Pékin sont déjà embourbés dans des conflits commerciaux, Hong Kong, le traitement réservé par Pékin aux minorités musulmanes et les revendications chinoises sur de vastes sections des mers de Chine méridionale et orientale.

Pelosi n’est pas nouveau pour irriter Pékin. En tant que membre recrue du Congrès en 1991, elle a déployé une banderole en noir et blanc sur la place Tiananmen qui disait : « À ceux qui sont morts pour la démocratie ». Cela s’est produit deux ans après la répression sanglante au cours de laquelle des centaines, voire des milliers de personnes ont été tuées. Le protocole diplomatique a empêché la police chinoise de détenir Pelosi.

Une visite à Taïwan pourrait nuire à long terme aux relations américano-chinoises, a déclaré Liu Jiangyong, spécialiste des relations internationales à l’Université Tsinghua.

Autoriser une visite “affectera la crédibilité des récentes promesses faites par l’administration Biden”, a déclaré Liu. Le dialogue entre Biden et Xi sur d’autres questions “pourrait tous être sérieusement affecté”.

Le chercheur AP Yu Bing à Pékin et les écrivains AP David Rising à Bangkok et Lolita C. Baldor à Sydney ont contribué.

Joe Mcdonald, l’Associated Press