Une Chine ennuyée propulse les ventes au box-office à un record

La forte performance a rappelé avec force la puissance du consommateur chinois. Alors que l’économie chinoise est revenue en force alors que le pays a largement apprivoisé le coronavirus, les acheteurs et les cinéphiles ont été plus lents à ouvrir leur portefeuille.

«Detective Chinatown 3», le dernier opus d’une longue série de copains copains, a rapporté environ 397 millions de dollars sur trois jours, selon Maoyan, qui suit les ventes de billets dans le pays. Cela a établi un record du monde pour le plus grand week-end d’ouverture sur un marché unique. Le précédent détenteur du record, «Avengers: Endgame», a encaissé 357 millions de dollars lors de son ouverture de week-end aux États-Unis et au Canada en 2019.

Des centaines de millions de personnes sont bloquées dans des villes autour de la Chine pendant ces vacances du Nouvel An lunaire, alors que les restrictions de coronavirus mettent un terme à une saison de voyage qui est généralement la plus grande migration annuelle au monde. Au lieu de cela, ils vont au cinéma – et alimentent une résurgence éclatante au box-office.

Coincée dans la ville méridionale de Shenzhen, Mme Jiang est allée au cinéma trois fois jusqu’à présent pendant les vacances de sept jours, qui se terminent mercredi. «Le détective Chinatown 3», dit-elle, était le pire du groupe.

«L’histoire n’était pas si mauvaise», a déclaré Mme Jiang, «mais ce n’était pas particulièrement incroyable non plus, et je me suis endormie deux fois.