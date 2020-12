Dans son roman Conduisez votre charrue sur les os des morts, Lauréate polonaise du prix Nobel de littérature, Olga Tokarczuk avait écrit sur les animaux se vengeant de leurs homologues humains pour la chasse illégale et la déforestation.

Il semble que quelque chose de similaire se déroule dans la vraie vie en Turquie, où des groupes d’animaux de ferme terrorisent les quartiers avec leur comportement agressif.

Un gang d’une chèvre, trois agneaux et un mouton errent ouvertement dans les rues de la ville turque de Nevşehir, attaquant les humains qui se trouvent sur leur chemin.

Une série d’images de vidéosurveillance a été partagée par la municipalité de Nevşehir sur Twitter. Dans la première vidéo, on peut voir le gros bélier blanc poussant un homme avec sa tête et alors que l’homme essaie de le chasser, il l’attaque à nouveau. L’homme doit alors s’éloigner du gang car le mouton est accompagné de ses compagnons animaux de la ferme.

Le gang dirigé par le mouton blanc géant est également vu entrer dans un bâtiment, en montant quelques marches. Deux personnes qui se tenaient à l’extérieur du bâtiment ne s’attendaient pas à ce que le gang monte les escaliers et entre dans le bâtiment. Cependant, l’intrépidité des animaux les a atteints et ils ont couru à l’intérieur du bâtiment.

Une autre séquence montre comment un homme en chemise bleue tente d’apprivoiser le mouton blanc en le tenant de ses cornes et en le forçant à se pencher vers lui. Cependant, le mouton ne peut pas être apprivoisé et dès que l’homme quitte ses cornes, il se dirige vers lui et il s’enfuit dans la peur.

La vidéo a reçu plus de 2,7 millions de vues sur Twitter, car le pseudonyme officiel a tweeté qu’ils avaient posté la vidéo en forte demande.

Dans le tweet suivant, la municipalité de la ville de Nevşehir a publié une photo où un fonctionnaire caresse le chef de gang des moutons blancs. Sous-titrant la photo, la municipalité a écrit que les deux parties en conflit avaient entamé leurs négociations de paix. «Les négociations de persuasion ont commencé», lit-on dans la légende.

Les internautes étaient totalement dans ce nouveau type de différend auquel les Turcs étaient confrontés. Comme l’a commenté un utilisateur, «Les humains:« Rester à l’intérieur ». Animaux: « C’est un bien immobilier gratuit. »

En effet, il semble que les animaux prennent le contrôle de leurs territoires perdus alors que les humains combattent le coronavirus et restez à l’intérieur, tandis que certains étaient prêts à accueillir leurs nouveaux seigneurs GOAT qui pourraient bientôt remplacer les dirigeants humains.

Pour certains, la question des gangs de rue devenait incontrôlable, comme l’a commenté un utilisateur.