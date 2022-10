Une chèvre s’agenouille au temple dans UP pendant Aarti, étourdit Internet

Lors d’un incident plutôt bizarre, une chèvre a été vue en train de “prier” devant un sanctuaire dans le district de Kanpur, dans l’Uttar Pradesh. Dans la vidéo devenue virale, on peut voir la chèvre agenouillée au temple de Baba Anandeshwar pendant l’exécution de l’aarti. La chèvre a été observée en train d’offrir tranquillement des “prières” et de s’agenouiller comme le ferait n’importe quel dévot, et de chercher des bénédictions. L’incident a été partagé via des images téléchargées par l’utilisateur de Twitter David Johnson. Il a légendé la vidéo: “Une merveilleuse image de foi est apparue au temple Paramat de Kanpur, où une chèvre a été vue agenouillée dans la foi dans l’aarti de Baba Anandeshwar.”

Jetez un oeil à la vidéo difficile à croire ici:

Une merveilleuse image de la foi est venue du temple Paramat de Kanpur, où une chèvre a été vue agenouillée dans la foi dans l’aarti de Baba Anandeshwar.@SarahLGates1 @thebritishhindu @davidfrawleyved pic.twitter.com/QHM8UjAye2 —David Johnson (@David59180674) 9 octobre 2022

De manière un peu surprenante, la chèvre semblait profondément dévotionnelle. Il avait la tête baissée et priait tranquillement sans faire de bruit.

Le temple Baba Anandeshwar où la chèvre a été aperçue en train de prier est un ancien temple bien connu sur les rives du Gange consacré à la divinité hindoue Shiva. Les dévots se pressent en grand nombre dans le temple pour offrir leurs prières. La vidéo partagée par David Johnson est devenue virale sur Twitter en quelques heures. Au moment du dépôt de ce rapport, la vidéo avait déjà recueilli 1 821 vues.

Témoins de ce spectacle rare, plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont mentionné que la chèvre était devenue une dévote. D’autres ont également apprécié la démonstration de foi de la chèvre et ont laissé des commentaires positifs sur la vidéo. Un commentaire disait : « Cela montre la présence de Dieu et les animaux sont les premiers à observer la présence toute-puissante », tandis qu’un autre commentaire disait : « Incroyable… coïncidence ? Un troisième a écrit : « Excellente photo.

Quelle est votre opinion sur la vidéo ?

