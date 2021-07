Une chèvre mutante née au Bengale occidental avec 8 pattes et 2 hanches meurt quelques minutes après la naissance

La mutation est le terme utilisé pour désigner un changement dans toute séquence d’ADN. Ce phénomène peut avoir lieu chez les humains, les animaux ou tout autre être vivant. Un résultat inhabituel d’une telle mutation a été observé jeudi au Bengale occidental. Un bébé chèvre avec deux hanches et huit pattes est né dans le district du Bengale occidental de Bangaon dans le nord de 24 Parganas. L’incident a eu lieu le 16 juillet dans la région de Kalmegha. L’un des habitants de l’endroit nommé Saraswati Mondal possède un certain nombre d’animaux de compagnie qui sont des chèvres et des vaches. Jeudi, une de ces chèvres a donné naissance à deux bébés.

Bien que l’un des nouveau-nés soit tout à fait normal, l’autre avait des jambes et une hanche supplémentaires. Malheureusement, celui qui avait deux hanches et huit jambes n’a pas pu survivre et est donc décédé quelques minutes après sa naissance. L’information sur la naissance d’un chevreau inhabituel s’est immédiatement répandue dans le village. À la suite de quoi les gens du village sont venus en grand nombre à la maison de Saraswati pour voir la chèvre.

Selon des sources, elle a dit que c’était la première fois qu’elle voyait quelque chose comme ça. Elle a également donné des informations sur la mort du bébé chèvre. Elle a mentionné que la mère et l’autre bébé vont parfaitement bien. Un cas similaire s’est produit au Gujarat au mois d’avril où une chèvre est née avec un visage humain. Les gens là-bas l’adoraient avant de l’enterrer et croyaient qu’il s’agissait d’une renaissance de leurs ancêtres.

Le lieu de naissance de la chèvre était Gujarat, dans un village appelé Seltipada situé sur les rives de la rivière Tapi à Songadh taluka. L’animal à l’apparence étrange avait des oreilles et quatre pattes comme une chèvre, mais le reste de son corps ressemblait à des humains. Avec des yeux, une bouche, un front et certaines parties de la barbe ressemblant à des humains, la queue manquait de son corps. Cette chèvre n’a pas non plus pu survivre plus de 10 minutes.

