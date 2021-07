Une chèvre de 4 pieds de haut pesant 175 kg se démarque lors de l’Aïd-ul-Adha à Indore

Au milieu des festivités de l’Aïd-ul-Adha, la taille inhabituelle d’une chèvre à Indore au Madhya Pradesh a attiré beaucoup d’attention de la part des gens. Selon l’agence de presse ANI, la chèvre – qui appartenait à Moin Khan – pèse environ 175 kg et était estimée à Rs 5,5 lakhs. La taille et la carrure inhabituelles de la chèvre étaient venues des soins et d’une bonne alimentation donnés par Khan.

Parlant de la chèvre, Khan a déclaré qu’il élevait la chèvre depuis 10 mois et l’avait nourrie de noix de cajou, de raisins secs et d’amandes. Avec la très bonne construction, cette chèvre de la race Punjabi pesait 175 kg et sa hauteur était d’environ 4 pieds. Khan a ajouté que les gens étaient prêts à payer jusqu’à Rs 5,5 lakh pour l’animal, mais il a décliné l’offre alors qu’il élevait la chèvre à sacrifier le jour de l’Aïd.

Khan possédait également une autre chèvre brune pesant environ 150 kg. La demande de chèvres augmente de façon exponentielle pendant l’Aïd-ul-Adha, également connue sous le nom de fête du sacrifice. Célébré le 10e jour de Dhu al-Hijjaj, le 12e mois du calendrier islamique ou lunaire, Bakarid est également connu sous le nom d’Aïd Qurban ou Qurban Bayarmi et marque la fin du pèlerinage annuel. Le deuxième festival islamique de l’année, Eid-ul-Adha suit Eid-Ul-Fitr, qui est célébré pour marquer la fin du mois sacré du Ramadan.

En Inde, Eid-ul-Adha est populairement connu sous le nom de Bakarid parce que des chèvres sont sacrifiées pour célébrer cette fête. Un tiers de la viande de la chèvre sacrifiée est destiné à la consommation de la famille, tandis que le reste est distribué aux pauvres et aux nécessiteux. La journée doit être célébrée avec la famille et les amis dans l’amour et la joie.

