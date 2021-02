Quand on pense à une chèvre, on lui rappelle un petit animal broutant de l’herbe ou peut-être un animal qu’ils ont dû repérer en se promenant dans la nature. Cependant, ce que l’on n’aurait peut-être pas imaginé, ce serait des chèvres profitant du surf en mer. Mais comme on dit, ne dites jamais jamais. Un incident comme celui mentionné ci-dessus a eu lieu récemment en Californie. Selon un rapport dans Le New York Post, la chèvre surfeuse appartient à une personne nommée Dana McGregor. Il possède « The Surfing Goats », qui est essentiellement une organisation qui donne des cours de surf aux humains et aux bestioles.

Selon le site officiel de son organisation, ils proposent des forfaits pour les personnes intéressées par l’apprentissage du surf. Il y a une option pour la personne de choisir si elle veut le faire avec ou sans chèvre. En fait, pour rendre le surf plus accessible à tous, il existe une disposition pour les enfants et les adultes ayant des besoins spéciaux. Ils sont formés dans le cadre du Surf Camp «Beautifully-Abled» de l’organisation.

L’événement du surf sur les chèvres s’est produit lors de ce qui semblait être une journée très habituelle pour McGregor. Il avait fini de former un enfant ayant des besoins spéciaux à la jetée de San Clemente dans le comté d’Orange, quand il a décidé de faire du surf avec ses amis. Il a partagé sa planche de surf avec une chèvre nommée Piso. Ses amis aussi l’avaient rejoint pour la balade amusante. Pendant qu’il y était, des foules immenses se sont rassemblées, y compris des personnes qui applaudissaient, enregistraient des vidéos et passaient un bon moment à regarder le spectacle plutôt rare.

Réagissant à l’incident, McGregor a déclaré au portail médiatique que cette activité était sa façon d’apporter l’espoir et la guérison dans la vie des gens.

Peu de temps après cet incident, les gens ont partagé des photos de McGregor et de son gang surfant avec la chèvre. Comme prévu, Internet en a été surpris et n’a pas pu garder son calme. Bientôt, suffisamment d’images et de coupures de presse de l’incident ont commencé à devenir virales sur Internet. Un utilisateur de Twitter nommé Allen J Schaben a partagé les clichés du surf de la chèvre.

Les images époustouflantes de la chèvre ont incité les gens à laisser des commentaires comme «génial», «tellement amusant», etc. dans la section des réponses.

Il est évident de se demander comment l’idée de surfer avec la chèvre lui est venue à l’esprit. Un rapport en Los Angeles Times décrit que dans le temps, McGregor avait une chèvre de compagnie nommée Goatee. Chaque fois qu’il allait pour sa journée de travail, c’est-à-dire pour faire ou enseigner le surf, elle pleurait beaucoup chez lui. Le surfeur dit que les pleurs de la chèvre étaient si intenses que ses voisins s’énervaient. En conséquence, il a commencé à emmener Goatee avec lui et lui a appris le surf. Peu de temps après, elle est non seulement devenue à l’aise avec le surf, mais elle est également devenue une bonne attraction pour les touristes. Dès lors, ses chèvres viennent avec lui à la plage et surfent aussi.