Une chercheuse identifie des esclaves qui, selon elle, sont enterrés dans un complexe plastique prévu en Louisiane

NOUVELLE-ORLÉANS, Louisiane — Une généalogiste a parcouru des documents historiques pendant des années pour établir l’identité des esclaves qui, selon elle, sont enterrés sur le terrain d’une usine de plastique prévue pour 9,4 milliards de dollars dans le sud-est de la Louisiane.

Cet effort fait partie d’un bataille de longue haleine par des groupes communautaires locaux, souvent des descendants d’esclaves qui travaillaient dans les plantations de la paroisse de St. James et paroisses voisinesà stopper le développement industriel et protéger leur patrimoine culturel.

Les recherches de Lenora Gobert – publiées lundi par l’organisation environnementale Louisiana Bucket Brigades et le groupe communautaire local Inclusive Louisiana – ont identifié cinq esclaves nommés Stanley, Harry, Simon, Betsy et Rachel, décédés dans une ancienne plantation maintenant destinée à devenir une immense installation appartenant à Taiwan. Formosa Plastics Group, basé à Londres.

Les cinq esclaves étaient âgés de 9 à 31 ans lorsqu’ils sont décédés. Les recherches de Gobert montrent que la plupart avaient été hypothéquées à plusieurs reprises par les propriétaires de la plantation.

Il existe peu de documents contenant des détails sur leur vie, à part des documents financiers révélant comment leurs propriétaires les ont exploités pour générer davantage de richesse, a déclaré Gobert. Elle pense que les cinq esclaves morts dans la plantation y ont probablement été enterrés en raison des coutumes de la plantation.

St. James et les paroisses voisines comptent des centaines d’autres sites de sépulture potentiels d’esclaves, selon une étude de l’agence de recherche Forensic Architecture, basée à Londres, qui a étudié des cartes et des images aériennes pour identifier des « anomalies » géographiques indiquant des tombes possibles.

La propriété Formosa possède au moins un site contenant des restes humains, selon un rapport archéologique de 2020 commandé par l’entreprise. Le rapport indiquait également que deviner l’origine des restes était « seulement spéculatif et peut-être inexact ».

Formosa a initialement signalé en 2018 qu’une enquête archéologique qu’elle avait commandée n’avait trouvé aucun lieu de sépulture. Plus tard informations retenues à propos de la découverte d’au moins un lieu de sépulture depuis plus d’un an, ont déclaré des militants.

Formosa a déclaré avoir inclus des détails sur le cimetière et d’autres tombes potentielles dans les documents mis à disposition lors du processus d’autorisation du projet.

L’entreprise avait envisagé de retirer et de réinhumer les restes humains ailleurs, selon des archives publiques obtenues par des militants écologistes. Les groupes communautaires de St. James se sont battus pour y conserver les restes.

Formosa « s’est toujours engagé à protéger respectueusement les restes trouvés sur notre propriété dans la paroisse de St. James », a déclaré Janile Parks, directrice des relations communautaires et gouvernementales de FG LA LLC, membre du groupe Formosa Plastics. Parks a noté que l’entreprise avait depuis clôturé le lieu de sépulture pour le protéger.

En 2022, un juge du district d’East Baton Rouge a annulé les permis aériens de l’entreprise. Elle a cité à la fois la pollution prévue et l’importance des terres censées contenir les restes d’esclaves. Mais en janvier, la Cour d’appel du premier circuit de Louisiane a annulé la décision et rétabli les permis de l’entreprise.

Gobert a déclaré que les entreprises, les agences d’État et les autorités locales pourraient faire beaucoup plus pour identifier, protéger et honorer de manière proactive ces lieux de sépulture.

« Pourquoi les esclaves sont-ils tellement moins nombreux qu’ils ne méritent pas de protection ? » dit Gobert.