Une chercheuse de Long Lost Family révèle un moment explosif où elle a appris la vérité sur la famille alors qu’elle était enfermée dans un placard sous les escaliers

Une chercheuse de LONG Lost Family a révélé le moment explosif où elle a appris la vérité sur sa famille alors qu’elle était enfermée dans un placard sous les escaliers.

Dans le dernier épisode de la série ITV, Susane King a révélé comment elle était séparée de sa mère, qui lui avait donné naissance à un jeune âge et ne se sentait pas capable de s’occuper d’elle.

Elle a été élevée par ses grands-parents à la place, mais ils avaient une approche froide et démodée de la parentalité et l’enfermaient dans un placard sous les escaliers comme punition.

Au cours d’un cas dans le placard, Susane a entendu une conversation qui a révélé que sa mère biologique avait eu un autre bébé, et qu’elle n’était donc pas un enfant unique après tout.

Susane a rappelé: « Il y avait des voix qui parlaient de ma mère biologique et du fait qu’elle avait un autre enfant. »

Cependant, il a fallu des années à Susane pour confronter sa grand-mère à ce qu’elle avait entendu, et il s’est avéré qu’elle avait deux sœurs qui avaient été placées en adoption.

Susane, 60 ans, avait tenté de retracer sa mère biologique à l’âge adulte pour en savoir plus sur ses frères et sœurs, mais elle n’a pas réussi.

Elle a expliqué: « Malheureusement, elle ne veut pas me connaître ou avoir quoi que ce soit à voir avec mes sœurs. Je pense qu’elle a peut-être été très touchée par la vie mais je respecte ses souhaits. »

Susane a finalement eu une percée et a trouvé des certificats de naissance pour deux filles appelées Julie et Linda, et elle les a donnés à l’équipe de Long Lost Family pour les aider à les localiser.

Avec l’aide d’un travailleur social intermédiaire, ils ont découvert l’identité de l’aînée, Julie, mais tragiquement, elle était décédée en 1991.

La recherche de la petite sœur Linda s’est poursuivie et l’équipe a découvert qu’elle s’appelait désormais Donna Weeks.

Donna a révélé qu’elle savait qu’elle avait une sœur aînée, pas deux, et était ravie d’apprendre que Susane la cherchait.

L’équipe a également découvert que Julie – dont le nom avait été changé en Lorna – avait eu des enfants avant sa mort, et ils ont pu retrouver sa fille aînée Lorraine.

Lorraine était impatiente de parler de sa mère à ses nouvelles tantes, avec son hôte Nicky Campbell: « Je peux transmettre tous les souvenirs que j’ai à Susane et Donna. Je sais qu’ils ne verront pas ma mère à l’intérieur. personne, mais ils pourront savoir à quoi elle ressemblait.

« Je veux juste sortir et sauter de haut en bas. »

Susane et Donna se sont finalement rencontrées, Susane disant à sa sœur: «Nous ne pouvons pas rattraper cinquante ans, mais nous devons partir de quelque part.

« Je ne veux plus jamais te perdre maintenant que je t’ai trouvé. »

Peu de temps après, les sœurs ont rencontré Lorraine pour en savoir plus sur Lorna, et Susane a déclaré: « Voir Lorraine était assez incroyable parce que je pense qu’elle a tellement de similitudes. »

Long Lost Family est diffusé le lundi à 21h sur ITV.