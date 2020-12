Une chercheuse très respectée de Google a déclaré qu’elle avait été licenciée par l’entreprise après avoir critiqué son approche de l’embauche des minorités et les préjugés intégrés dans les systèmes d’intelligence artificielle d’aujourd’hui. Timnit Gebru, qui était codirigeant de l’équipe d’intelligence artificielle de Google, a déclaré dans un tweeter mercredi soir, elle a été licenciée en raison d’un e-mail qu’elle avait envoyé un jour plus tôt à un groupe comprenant des employés de l’entreprise. Dans l’e-mail, examiné par le New York Times, elle a exprimé son exaspération face à la réponse de Google aux efforts qu’elle et d’autres employés déploient pour augmenter le recrutement des minorités et attirer l’attention sur les préjugés dans l’intelligence artificielle. «Votre vie commence à empirer lorsque vous commencez à plaider pour les personnes sous-représentées. Vous commencez à bouleverser les autres dirigeants », lit-on dans l’e-mail. « Il n’y a aucun moyen que plus de documents ou plus de conversations aboutissent à quoi que ce soit. »

Son départ de Google met en évidence une tension croissante entre la main-d’œuvre ouverte de Google et sa haute direction boutonnée, tout en soulevant des inquiétudes quant aux efforts de l’entreprise pour créer une technologie juste et fiable. Cela peut également avoir un effet dissuasif sur les travailleurs de la technologie et les chercheurs noirs qui ont quitté le monde universitaire ces dernières années pour des emplois bien rémunérés dans la Silicon Valley. «Son licenciement indique seulement que les scientifiques, militants et universitaires qui veulent travailler dans ce domaine – et sont des femmes noires – ne sont pas les bienvenus dans la Silicon Valley», a déclaré Mutale Nkonde, membre du Stanford Digital Civil Society Lab. «C’est très décevant.» Un porte-parole de Google a refusé de commenter. Dans un e-mail envoyé aux employés de Google, Jeff Dean, qui supervise le travail d’intelligence artificielle de Google, y compris celui du Dr Gebru et de son équipe, a qualifié son départ de «moment difficile, surtout compte tenu des sujets de recherche importants dans lesquels elle a se soucient de la recherche responsable en IA en tant qu’organisation et en tant qu’entreprise. » Après des années d’un environnement tout-en-un où les employés se sont engagés dans des discussions libres lors de réunions à l’échelle de l’entreprise et de babillards électroniques en ligne, Google a commencé à sévir contre le discours sur le lieu de travail. De nombreux employés de Google se sont hérissés face aux nouvelles restrictions et ont fait valoir que l’entreprise avait rompu avec une tradition de transparence et de libre débat. Mercredi, le Conseil national des relations du travail a déclaré que Google avait très probablement violé le droit du travail en licenciant deux employés impliqués dans la syndicalisation. L’agence fédérale a déclaré que Google avait surveillé illégalement les employés avant de les licencier.

Les batailles de Google avec ses employés, qui se sont prononcés ces dernières années sur la gestion du harcèlement sexuel par l’entreprise et son travail avec le ministère de la Défense et les agences fédérales aux frontières, ont diminué sa réputation d’utopie pour les travailleurs de la technologie avec des salaires généreux, des avantages et la liberté au travail. . Comme d’autres entreprises technologiques, Google a également été critiqué pour ne pas en faire assez pour résoudre le manque de femmes et de minorités raciales dans ses rangs. Les problèmes d’inégalité raciale, en particulier les mauvais traitements infligés aux employés noirs dans les entreprises technologiques, sévissent dans la Silicon Valley depuis des années. Coinbase, la start-up de crypto-monnaie la plus précieuse, a connu un exode d’employés noirs au cours des deux dernières années en raison de ce que les travailleurs ont qualifié de traitement raciste et discriminatoire. Les chercheurs craignent que les personnes qui construisent des systèmes d’intelligence artificielle créent leurs propres préjugés dans la technologie. Au cours des dernières années, plusieurs expériences publiques ont montré que les systèmes interagissent souvent différemment avec les personnes de couleur – peut-être parce qu’ils sont sous-représentés parmi les développeurs qui créent ces systèmes. Le Dr Gebru, 37 ans, est né et a grandi en Éthiopie. En 2018, alors qu’elle était chercheuse à l’Université de Stanford, elle a contribué à la rédaction d’un article largement considéré comme un tournant dans les efforts visant à identifier et à éliminer les préjugés dans l’intelligence artificielle. Elle a rejoint Google plus tard cette année-là et a aidé à créer l’équipe Ethical AI. Après avoir embauché des chercheurs comme le Dr Gebru, Google s’est présenté comme une entreprise dédiée à l’IA «éthique». Mais il est souvent réticent à reconnaître publiquement les failles de ses propres systèmes. Dans une interview accordée au Times, le Dr Gebru a déclaré que son exaspération découlait du traitement par la société d’un document de recherche qu’elle avait écrit avec six autres chercheurs, dont quatre chez Google. Le document, également examiné par le Times, a mis en évidence les failles d’une nouvelle génération de technologies linguistiques, y compris un système construit par Google qui sous-tend le moteur de recherche de l’entreprise.

Ces systèmes apprennent les caprices du langage en analysant d’énormes quantités de texte, y compris des milliers de livres, des entrées de Wikipédia et d’autres documents en ligne. Parce que ce texte comprend un langage biaisé et parfois haineux, la technologie peut finir par générer un langage biaisé et haineux. Après qu’elle et les autres chercheurs aient soumis l’article à une conférence universitaire, a déclaré le Dr Gebru, un responsable de Google a exigé qu’elle retire l’article de la conférence ou qu’elle supprime son nom et les noms des autres employés de Google. Elle a refusé de le faire sans autre discussion et, dans le courrier électronique envoyé mardi soir, a déclaré qu’elle démissionnerait après un laps de temps approprié si l’entreprise ne pouvait pas expliquer pourquoi elle voulait qu’elle retire le document et réponde à d’autres préoccupations. L’entreprise a répondu à son courrier électronique, a-t-elle déclaré, en disant qu’elle ne pouvait pas répondre à ses demandes et que sa démission avait été acceptée immédiatement. Son accès au courrier électronique de l’entreprise et à d’autres services a été immédiatement révoqué. Dans sa note aux employés, M. Dean a déclaré que Google avait respecté «sa décision de démissionner». M. Dean a également déclaré que le document ne reconnaissait pas les recherches récentes montrant des moyens d’atténuer les préjugés dans de tels systèmes. «C’était déshumanisant», a déclaré le Dr Gebru. «Ils peuvent avoir des raisons d’arrêter nos recherches. Mais ce qui est le plus bouleversant, c’est qu’ils refusent d’avoir une discussion sur pourquoi. Le départ du Dr Gebru de Google intervient à un moment où la technologie de l’intelligence artificielle joue un rôle plus important dans presque tous les aspects de l’activité de Google. De son assistant numérique à commande vocale au placement automatisé de publicités pour les spécialistes du marketing, la société a confié son avenir à l’intelligence artificielle en tant que technologie révolutionnaire pour rendre la prochaine génération de services et d’appareils plus intelligents et plus performants. Sundar Pichai, directeur général d’Alphabet, la société mère de Google, a comparé l’avènement de l’intelligence artificielle à celui de l’électricité ou du feu, et a déclaré qu’il était essentiel pour l’avenir de l’entreprise et de l’informatique. Plus tôt cette année, M. Pichai a appelé à une réglementation plus stricte et à une gestion responsable de l’intelligence artificielle, arguant que la société doit équilibrer les préjudices potentiels avec de nouvelles opportunités.