Une chauve-souris trouvée dans une école primaire de Colorado Springs est positive à la rage

COLORADO SPRINGS, Colorado (KKTV) – Une chauve-souris trouvée à l’extérieur d’une école primaire de Colorado Springs a été testée positive pour la rage, a annoncé mardi le département de la santé du comté d’El Paso, ce qui en fait le premier animal enragé confirmé dans le comté cette année civile.

La chauve-souris a été trouvée à l’école primaire Grant, située près d’Austin Bluffs et de la North Academy. 11 News a obtenu une lettre adressée aux parents de l’école concernant l’incident, qui disait notamment :

Le 14 mai, une chauve-souris a été retirée de la partie extérieure de notre bâtiment. Aujourd’hui, le département de santé du comté d’El Paso nous a informé que la chauve-souris avait été testée positive pour la rage. Nous voulons nous assurer de rester en communication avec vous à ce sujet.

La sécurité de nos étudiants est notre priorité absolue et nous sommes convaincus que nos étudiants et notre personnel sont à l’abri de cet incident.

Le virus mortel étant définitivement de retour dans le comté, cela rappelle à tout le monde, en particulier aux propriétaires d’animaux, de rester vigilants. Le ministère de la Santé a offert les conseils de sécurité suivants :

– Vaccinez vos animaux contre la rage en faisant appel à un vétérinaire agréé. Les vaccins contre la rage doivent être renforcés, alors vérifiez le dossier de votre animal ou parlez-en à votre vétérinaire.

– Lorsque vous promenez ou faites une randonnée avec votre chien, protégez-le ainsi que la faune en gardant votre chien en laisse.

– Gardez les chats et autres animaux domestiques à l’intérieur la nuit pour réduire le risque d’exposition à d’autres animaux domestiques et sauvages. Gardez les animaux à votre vue (dans une cour clôturée ou en laisse) pendant la journée lorsque vous êtes dehors.

– Scellez les maisons pour empêcher les chauves-souris et autres animaux de nicher, et s’ils sont déjà présents, faites appel à un service de déménagement professionnel.

– Contactez une agence de contrôle des animaux ou de conservation de la faune pour obtenir de l’aide pour « protéger votre maison contre les chauves-souris ».

– Ne touchez pas et ne nourrissez pas les animaux sauvages.

« Si vous pensez que votre animal a été exposé à une égratignure ou à une morsure d’un animal sauvage, contactez immédiatement votre vétérinaire et l’EPCPH », a déclaré la santé publique du comté d’El Paso. « Si vous ou un membre de votre famille avez été exposé, contactez immédiatement votre médecin et l’EPCPH. Signalez les expositions via le portail de rapport de morsure de l’EPCPH. Appelez le 719-578-3220 ou le 719-235-2278 en dehors des heures d’ouverture pour signaler une exposition potentielle.

La santé publique du comté d’El Paso dispose de plus d’informations sur la rage ici.

Copyright 2024 KKTV. Tous droits réservés.