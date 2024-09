Une chauve-souris locale testée positive à la rage, des mesures de sécurité sont recommandées – DiscoverMooseJaw.com

Les résidents sont rappelés aux consignes de sécurité après qu’une chauve-souris de la région de Moose Jaw a récemment été testée positive à la rage.

La rage est une maladie virale qui cible le système nerveux central. On la retrouve généralement chez les animaux sauvages comme les chauves-souris, les renards, les mouffettes et les ratons laveurs.

Selon le ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan, sept chauves-souris ont été testées positives depuis la fin du mois d’août. Les chauves-souris ont été trouvées dans les municipalités rurales d’Estevan, de Sherwood, de Garden River et de Laird.

En 2023, neuf chauves-souris ont été testées positives à la rage, dont une chauve-souris en juillet 2023 et une autre en août 2023 dans la MR de Moose Jaw.

« Il est important que l’animal soit observé et testé. Dans le cas d’un animal sauvage comme une chauve-souris, il faut procéder à des tests pour déterminer s’il est atteint de la rage », a déclaré la Dre Hortense Tabien, médecin hygiéniste.

Pour prévenir la propagation de la rage, veillez à ce que les animaux domestiques et le bétail soient vaccinés et à éviter tout contact avec les animaux errants ou sauvages.

Tabien a déclaré que les cas de rage chez les humains sont très rares. Le dernier cas de rage chez un humain en Saskatchewan remonte à 1970.

« Nous savons que la rage peut infecter les animaux domestiques et peut également affecter les humains, mais dans la plupart des cas, si des mesures de prévention sont mises en place, nous pouvons l’empêcher », a-t-elle déclaré.

Si vous êtes exposé à un animal que vous pensez être atteint de la rage, notez le lieu de l’exposition ou, si possible, capturez et gardez l’animal en toute sécurité dans un environnement contrôlé. Il est important que les responsables de la santé publique puissent observer l’animal et le tester.

Une autre mesure de prévention consiste à s’assurer qu’il n’y a pas d’ouvertures dans votre maison qui pourraient accueillir des animaux comme des chauves-souris.

« En général, la période d’incubation chez l’homme n’est pas immédiate. Il faut du temps pour que l’homme prenne réellement conscience des symptômes ou commence à les présenter, et ces derniers sont assez déroutants. Ils peuvent ressembler à n’importe quel autre symptôme neurologique », a commenté Tabien.

En cas d’exposition, vous devez également consulter un médecin, car la rage peut être mortelle pour l’homme.

« Imaginons que vous soyez en contact avec une chauve-souris infectée. La première chose à faire est de procéder à une évaluation des risques, puis de traiter la plaie et, en cas d’infection, de procéder à une vaccination post-exposition qui vous empêchera de contracter la rage », explique Tabien.

Certains symptômes qu’un animal atteint de la rage peut présenter comprennent la bave, la mousse à la bouche, une agressivité excessive ou un animal sauvage qui peut se montrer inhabituellement amical au lieu d’éviter les humains.

Tabien a ajouté que la période d’incubation chez les animaux est d’environ 10 jours. Cependant, les symptômes chez les humains peuvent être beaucoup moins évidents.

Si vous soupçonnez qu’un animal est atteint de la rage, appelez la ligne d’assistance téléphonique provinciale contre la rage au 1-844-7-RABIES (1-844-772-2437). Si vous croyez avoir été exposé à la rage, appelez la ligne d’assistance téléphonique de la Saskatchewan au 811.