Une chauve-souris enragée aurait mordu quelqu’un à Brantford, en Ontario, selon les autorités sanitaires

Une chauve-souris à Brantford, en Ontario, a été testée positive à la rage et est soupçonnée d’avoir mordu quelqu’un, indique le Bureau de santé du comté de Brant.

Cette personne ne présente pas de symptômes de la rage, a indiqué l’unité de santé dans un communiqué de presse cette semaine, mais elle est traitée pour exposition au virus par mesure de précaution.

Les tests en laboratoire ont confirmé que la chauve-souris avait la rage et elle est maintenant morte.

Il s’agit du premier cas présumé d’exposition humaine à un animal atteint de la rage cette année dans la région de Brantford-Brant, a indiqué le bureau de santé.

Le risque de rencontrer des animaux atteints de la rage est « faible », selon le ministère de la Santé

Début septembre, un Un résident de Brantford-Brant testé positif à la rage mais l’individu est entré en contact avec la chauve-souris alors qu’il se trouvait dans la région de Gowganda, dans la région de Timiskaming. Il s’agissait du premier cas de rage humaine contractée au pays depuis 1967.

« Le risque de croiser un animal infecté par la rage en Ontario est faible », a déclaré la Dre Rebecca Comley, médecin hygiéniste locale, à CBC Kitchener-Waterloo.

En général, les chauves-souris, les mouffettes, les renards et les ratons laveurs peuvent être porteurs du virus, a expliqué Comely. On ne peut le contracter que par une morsure ou une égratignure, mais celles-ci peuvent être difficiles à voir, a-t-elle ajouté.

« C’est particulièrement important dans le cas des chauves-souris, car il peut être très difficile de voir une morsure ou une égratignure. Donc, si vous entrez en contact avec une chauve-souris ou si vous êtes mordu ou égratigné par un animal sauvage susceptible d’être porteur de la rage, il est important de vous faire examiner immédiatement. »

Il est également important de laver toute plaie avec de l’eau et du savon, a-t-elle déclaré.

Pour éviter la rage, l’unité de santé recommande d’éviter de toucher, d’approcher et de nourrir les animaux sauvages, de s’assurer que les animaux domestiques et le bétail sont vaccinés contre le virus et d’éviter les animaux qui agissent étrangement, qui sont blessés ou malades.

Si vous trouvez une chauve-souris dans votre maison, appelez les services animaliers, ont-ils déclaré.

L’unité de santé souligne que le vaccin contre la rage chez l’homme est très efficace, mais seulement s’il est administré avant que la personne ne présente des symptômes.

Des chauves-souris enragées ont été détectées à Hamilton et à Burlington l’été dernier, comme la plupart des années.