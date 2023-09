Une chasse à l’homme est en cours pour retrouver un suspect d’homicide qui a été accidentellement libéré d’un centre de détention d’Indianapolis, selon des responsables.

Une chasse à l’homme est en cours pour retrouver un suspect dans un meurtre survenu en 2021 qui a été accidentellement libéré d’un centre de détention d’Indianapolis la semaine dernière, a annoncé mardi le bureau du shérif, demandant l’aide du public pour le retrouver.

Kevin Mason, 28 ans, a été « libéré par erreur » d’un centre de détention pour adultes du comté de Marion le 13 septembre, deux jours après son arrestation, « en raison d’un examen erroné des dossiers » par le personnel, a indiqué le bureau du shérif du comté de Marion dans un communiqué de presse.

On ne sait pas s’il est toujours dans le comté, a déclaré mardi le colonel du shérif James Martin lors d’une conférence de presse.

Mason a été arrêté dans l’Indiana le 11 septembre, après avoir été recherché en vertu de trois mandats d’arrêt du Minnesota, dont un demandant sa détention pour suspicion de meurtre en lien avec une fusillade en 2021 à Minneapolis, a indiqué le bureau du shérif. Les autres mandats concernent une violation présumée de la libération conditionnelle et la possession d’armes à feu, a déclaré Martin.

Il a été libéré après qu’une employée du shérif du comté de Marion ait pensé qu’elle corrigeait des réservations en double pour le détenu et a supprimé deux retenues dans son dossier, a déclaré Martin. Le lendemain, un employé du Minnesota a levé la dernière retenue dans le dossier de Mason et n’a pas détecté l’erreur survenue la veille, selon le colonel.

Deux commis aux dossiers des détenus impliqués dans la libération de Martin ont été licenciés et une enquête interne est en cours, selon Martin.

« C’était une erreur – cela n’aurait pas dû arriver. Mason n’aurait pas dû être libéré de notre garde », a déclaré Martin.

Les autorités ont découvert l’erreur « peu de temps après » la libération de Mason et une chasse à l’homme « 24 heures sur 24 » est en cours depuis, a déclaré Martin.

Une femme décrite comme étant la petite amie de Mason a été arrêtée mercredi après-midi, soupçonnée d’avoir aidé un criminel, a déclaré le shérif du comté de Marion, Kerry Forestal, lors d’une conférence de presse mercredi.

Mason l’avait appelée pour qu’elle l’accompagne lorsqu’il avait été libéré, et « nous suivons cette petite amie depuis », a déclaré Forestal. Les policiers ont tenté de lui parler mais « elle n’a pas coopéré », a déclaré le shérif.

La femme était toujours détenue jeudi matin sans caution, selon les archives de la prison. Aucun avocat ni date d’audience n’étaient indiqués dans les dossiers.

La recherche de Mason fait suite à une chasse à l’homme massive qui a attiré l’attention nationale en Pennsylvanie. Tueur reconnu coupable Danilo Cavalcante évadé d’une prison du comté de Pennsylvanie par « marche en crabe » jusqu’au toit le 31 août et a réussi à échapper aux centaines d’officiers qui le recherchaient pendant près de deux semaines avant d’être repris dans les bois.

Le US Marshals Service, qui a participé à la recherche de Cavalcante, participe désormais à la recherche de Mason, ont indiqué les autorités.

Le bureau du shérif a attendu six jours pour alerter le public de la libération accidentelle de Mason parce qu’il souhaitait conserver un « avantage tactique », a déclaré Martin aux journalistes.

« Nous avons profité de cette période pour ne pas l’enfermer davantage dans la clandestinité et l’envoyer courir plus loin que ce que nous voulions qu’il fasse », a déclaré Martin.

Mason a « des liens locaux avec Indianapolis » et se trouve dans la région depuis le meurtre dont il est accusé au Minnesota, a déclaré Martin.

Les enquêteurs craignent que Mason ait quitté les lieux depuis qu’il a quitté sa garde à vue et que quelqu’un puisse l’aider, a déclaré le colonel.

« Il échappe manifestement aux forces de l’ordre depuis 2021. Nous pensons qu’il est plutôt bon dans ce qu’il fait », a déclaré Martin.

Le bureau du shérif a demandé au public de fournir toute information sur l’endroit où se trouve Mason.

Mason est décrit comme pesant 205 livres et mesurant environ 5’9″, avec un tatouage croisé sous l’œil droit et un tatouage indiquant « SUB » sur sa poitrine.

« Nous ne disposons d’aucune information qui nous porte à croire que le public court un danger immédiat à l’heure actuelle », a déclaré Martin, mais a demandé aux membres du public de « ne pas approcher M. Mason de quelque manière que ce soit ».

Andy Rose de CNN a contribué à ce rapport.

