Une chasse à l’homme en cours à l’échelle nationale pour retrouver un homme recherché pour le meurtre du Tennessee

MIAMI — Une chasse à l’homme à l’échelle nationale est en cours pour retrouver un homme recherché pour un meurtre commis dans le Tennessee la semaine dernière.

Le bureau du shérif du comté de Monroe, dans le Tennessee, a demandé samedi soir l’aide du public pour retrouver Nicholas Wayne Hamlett, 45 ans, qu’ils disaient rechercher pour meurtre au premier degré. Les autorités ont déclaré à CBS News Miami qu’il avait des liens avec le Montana, le Tennessee, l’Alabama, l’Alaska, le Kentucky et la Floride.

Hamlett mesurerait 5’7″ et pèserait 170 livres et serait considéré comme armé et dangereux. Les autorités ont déclaré que l’emplacement de Hamlett est actuellement inconnu et que si vous le voyez, ne vous approchez pas de lui et appelez immédiatement le 911.

Juste avant 23 h 35, le 18 octobre, le bureau du shérif du comté de Monroe a reçu un appel transféré du comté de Polk, dans le Tennessee, concernant un randonneur en détresse qui prétendait être un homme nommé « Brandon Andrade », indique le communiqué de presse de samedi soir. L’homme aurait déclaré aux répartiteurs qu’il était « tombé d’une falaise alors qu’il fuyait un ours » et qu’il était blessé et partiellement tombé dans l’eau. Les autorités ont pu localiser son emplacement dans la zone du pont Charles Hall sur le Cherahola Skyway à Tellico Plains, à au moins 80 miles au nord-ouest de Chattanooga.

Lorsque le personnel d’urgence et les équipes de recherche et de sauvetage de diverses agences sont arrivés, ils ont trouvé un homme mort portant la carte d’identité d’Andrade sur lui et ont amené le corps au centre médico-légal régional du comté de Knox.

Les détectives du shérif du comté de Monroe ont examiné les lieux et ont appris que l’homme mort n’était pas Andrade et que la pièce d’identité « avait été volée et utilisée à plusieurs reprises », indique le communiqué de presse. De plus, ils ont appris que Hamlett avait utilisé la carte d’identité d’Andrade et qu’il était recherché hors de l’Alabama pour violation de sa libération conditionnelle. Il a ensuite été déterminé que Hamlett avait utilisé un faux nom en appelant la répartition du comté de Knox après l’appel de détresse. Cependant, il aurait fui son domicile du Tennessee avant que son identité ne soit vérifiée.

Le bureau du shérif du comté de Monroe, en collaboration avec le FBI et divers autres organismes chargés de l’application des lois du Tennessee, a travaillé avec diligence pour retrouver Hamlett et obtenir plus d’informations sur le défunt. Le mort a seulement été identifié comme étant un John Doe. Des agents spéciaux du Tennessee Bureau of Investigation travaillent actuellement sur des croquis de John Doe qui seront rendus publics.

Les circonstances entourant l’incident font toujours l’objet d’une enquête et de plus amples informations seront publiées ultérieurement, a indiqué le bureau du shérif du comté de Monroe.

