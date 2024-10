Une charmante victorienne met à l’épreuve la théorie du « rouge inattendu »

L’architecte d’intérieur Tommy Smythe a été ravi lorsqu’un jeune couple de Toronto lui a demandé de rénover leur maison en rangée des années 1880 et de la remplir de couleurs vives. Mais il était aussi un peu hésitant. « « Nous aimons la couleur » est une phrase que j’entends souvent de la part des clients, mais ils sont rarement sérieux », observe Smythe. « Deux oreillers rouges dans un environnement par ailleurs neutre, c’est souvent ce qu’ils recherchent. vraiment vouloir. »

Mais la propriétaire, Katherine Konn, et son mari semblaient vraiment le penser. «Nous n’aimons pas nous retenir», déclare Konn, graphiste. « Nous nous appuyons sur l’audace. »

Smythe s’est donc lancé dans une expérience. «J’ai proposé dès le départ une salle à manger rouge», explique le designer, qui a ensuite attendu une réaction. « Ils ont répondu : « Cela semble parfait » sans hésitation », dit-il.

Smythe était en marche, des échantillons de peinture et de tissu sur les hanches.

Patrick Biller Le hall d’escalier d’une maison de ville de Toronto conçue par Tommy Smythe.

Certes, ils étaient au bon endroit. Smythe, partenaire de TOM Interior Design Studio et personnalité de la télévision canadienne, est connu pour créer des intérieurs agréables à vivre, mais également imprégnés de jeu et d’un sens du style (il conçoit également des magasins pour la marque de vêtements pour femmes Smythe, cofondée par sa sœur Christie). Fidèle à son habitude, il a donné le ton de ce projet dynamique dès la porte d’entrée. Il est peint en rouge, bien sûr, et mène à un vestibule où le plafond et le haut des murs sont recouverts d’un audacieux tissu d’herbe ikat, au-dessus de murs lambrissés suspendus à des patères victoriennes peintes en turquoise. Le sol a été refait selon un schéma d’inspiration anglaise composé de carreaux noirs et blancs disposés en losanges ; il a été prolongé jusqu’au hall d’entrée, où les escaliers sont recouverts d’un tapis rayé que Smythe a trouvé dans un panier chez son magasin d’antiquités préféré, le Magasin de portes. «Cela ne coûtait que quelques centaines de dollars et il avait tellement de personnalité», dit Smythe.

L’histoire des couleurs se poursuit dans le salon, où les visiteurs sont accueillis par une palette de bleus, de verts et de magenta riches en tons moyens. « L’effet est celui d’un espace doux, ombragé et maussade la nuit, mais il est lumineux et exubérant le jour », explique Smythe, qui a collaboré avec son collègue de TOM, Colin Baird, sur le projet. « Cela change avec les saisons et les heures de la journée car les couleurs sont juste au milieu : vives mais pas trop vives, sombres mais pas trop sombres. »

Le couple adore recevoir, c’est pourquoi le salon, bien que petit, devait disposer de nombreux sièges. Pour tirer le meilleur parti de l’espace, les designers ont placé une banquette personnalisée en face d’un lit de repos antique de l’Empire français. Cela laissait de la place pour quatre chaises supplémentaires : « deux contemporaines, douillettes et confortables, et deux fauteuils Louis XVI plus formels », note-t-il. Dominant l’espace est une grande cheminée. « Il prend beaucoup de place mais figurait tout en haut de la liste de souhaits des clients, j’ai donc fait mettre le tout en miroir pour l’aider à disparaître. »

Patrick Biller La peinture ocre Babouche de Farrow & Ball enveloppe la petite chambre de chaleur, tandis que le lit à essai du XIXe siècle ajoute à la sensation de confort avec un baldaquin en tissu rayé et un couvre-lit et des draperies à imprimé cachemire, tous deux de Schuyler Samperton. Les lampes vintage proviennent d’Around the Block Consignment à Toronto.

Les choix de couleurs courageux abondent dans le projet, de la cuisine rose et verte au bureau à domicile, où une table Parsons rose et un tapis en zigzag rouge et blanc ressortent contre les murs marron chocolat. Une autre touche subtile sont les plafonds, dont la plupart ont été peints en rose pâle (Farrow & Ball’s Pink Ground). «Ma mère en a toujours eu et j’ai observé dès mon plus jeune âge qu’ils étaient doux, flatteurs et ravissants», explique Smythe à propos du choix du design.

Dans une maison remplie de couleurs, la salle à manger, avec ses murs pourpres encadrés de moulures peintes dans une nuance de rouge plus foncée, se distingue comme l’une des plus audacieuses. Plutôt que de se retenir, Smythe a misé sur le glamour en aménageant l’espace avec une suspension Murano, un bar Biedermeier et des chaises de salle à manger italiennes du XVIIIe siècle recouvertes d’un jacquard multicolore. C’est une pièce maîtresse et un régal pour les yeux, comme chaque pièce de cette maison vivante. « Toutes les couleurs, les motifs et les textures en font un endroit si agréable, surtout pendant les hivers torontois », explique Konn. « Même s’il fait gris dehors, je rentre à l’intérieur avec tant de couleurs et de chaleur. »