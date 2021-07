Une chanson de rap met à nu la fracture judéo-arabe en Israël – et devient virale

BEIT YEHOSHUA, Israël — Uriya Rosenman a grandi dans des bases militaires israéliennes et a servi comme officier dans une unité d’élite de l’armée. Son père était pilote de combat. Son grand-père a dirigé les parachutistes qui ont capturé le Mur occidental en Jordanie en 1967.

Sameh Zakout, un citoyen palestinien d’Israël, a grandi dans la ville mixte arabo-juive de Ramla. Sa famille a été chassée de sa maison lors de la guerre d’indépendance d’Israël en 1948, connue des Palestiniens sous le nom de « Nakba », ou catastrophe. Beaucoup de ses proches ont fui à Gaza.

Face à face dans un garage au-dessus d’une petite table en plastique, les deux lancent des insultes ethniques et des clichés, arrachant le vernis de civilité recouvrant les ressentiments bouillonnants entre l’État juif et sa minorité palestinienne dans une vidéo de rap devenue virale en Israël.

La vidéo, « Parlons franchement » qui a recueilli plus de quatre millions de vues sur les réseaux sociaux depuis mai, n’aurait pas pu atterrir à un moment plus opportun, après l’éruption il y a deux mois de violence judéo-arabe qui a transformé de nombreuses villes israéliennes mixtes comme Lod et Ramla en judéo-arabes champs de bataille.