Une `` chance manquée '' effrayante qui aurait pu aider à retrouver Levi Davis disparu après que les passagers de croisière aient `` repéré une personne dans l'eau ''

Une découverte REFROIDISSANTE qui aurait pu aider à retrouver Levi Davis disparu a été décrite comme une “occasion manquée” après qu’une personne ait été repérée dans la mer.

L’ancien joueur de rugby professionnel de 24 ans a été vu pour la dernière fois en train de quitter un pub irlandais à Barcelone le 29 octobre. Son passeport a ensuite été découvert dans la zone portuaire de la ville.

La star du rugby Levi a disparu depuis octobre Crédit : Getty

Une personne a été signalée perdue en mer près du port de Barcelone à peu près au moment où Levi a été vu pour la dernière fois Crédit : Getty

Des rapports ont émis l’hypothèse que la star manquante de X Factor pourrait s’être noyée après avoir été traquée par des criminels pour une dette de 100 000 £.

Et l’observation d’une personne perdue en mer à peu près au moment où Levi a été vu pour la dernière fois a soulevé la question de savoir si c’était lui.

Un membre anonyme de l’équipe de détectives privés a déclaré au journal La Vanguardia: “L’ami de Davis vivant à Eivissa a également souligné qu’un jour plus tard, des croisiéristes ont signalé qu’une personne se trouvait à la mer.

“Peu de temps après, les opérations de recherche ont été suspendues car personne ne manquait à l’appel à bord du navire, ni l’équipage ni les passagers.

“Nous n’avons signalé la disparition de Davis que plusieurs jours plus tard et son passeport est apparu dans le port quelques semaines plus tard.”

Les mêmes rapports ont été confirmés par le journaliste Nick Dixon sur Good Morning Britain, qui a affirmé que cela aurait pu être une occasion manquée.

Dans son reportage télévisé, il a déclaré: “Un homme était dans l’eau en détresse dans la zone portuaire à proximité d’un bateau de croisière à proximité.

“Une perquisition a été effectuée mais aucun corps n’a été retrouvé et tout le monde a été retrouvé, du moins sur le bateau de croisière.

“Mais c’est un peu plus tard que la police a réalisé que le passeport de Levi avait été retrouvé dans cette même zone.”

La révélation survient juste un jour après qu’il a été rapporté que Levi aurait accumulé d’énormes dettes auprès de criminels somaliens alors que son style de vie de parti devenait incontrôlable.

Sa famille a engagé un détective privé dans le but de retrouver Levi alors que sa carte bancaire et son téléphone n’avaient pas été utilisés depuis sa disparition.

L’un des enquêteurs a déclaré : “Davis est venu à Barcelone pour fuir ces criminels.

“Il avait adopté un style de vie frénétique et était dans une situation très délicate, la vérité est qu’il était sûr qu’ils le poursuivaient.

“En fait, il était convaincu qu’ils avaient essayé de l’empoisonner à une occasion.”

Les réclamations ont été adressées à la mère de Levi, Julie Davis, qui a fondu en larmes sur Good Morning Britain et a été réconfortée par l’animatrice Susana Reid.

Julie a déclaré: “Il y a toujours cet instinct de mère.

“Juste avant qu’il ne parte, il y avait un message, je ne sais pas, des pouvoirs d’en haut, qui me disait : ‘Fais-lui un câlin parce que tu ne sais pas si ce sera ton dernier’… “

L’ancien ailier de Bath souffrait de dépression et s’était rendu en Espagne après avoir été écarté par une blessure au genou.

Le joueur de rugby devenu star de la réalité s’est produit sur X Factor: Celebrity en 2019 avec ses collègues rugbymen Ben Foden et Thom Evans dans le cadre du groupe Try Star.

En 2020, il a joué dans la série de rencontres E4 Celebs Go Virtual Dating.

Le joueur de 24 ans est apparu sur le X-Factor Crédit : Fonctionnalités Rex

Sa famille désespérée a lancé un appel pour obtenir des informations Crédit : FOURNI