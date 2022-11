Une chance de se faire écraser avec Lou Ferrigno de The Hulk au vignoble de West Kelowna

Profitez d’une dégustation de l’un des cognacs les plus prestigieux au monde – mais ne fâchez pas l’invité spécial.

La cave Crown and Thieves à West Kelowna accueillera l’acteur et culturiste Lou Ferrigno, mieux connu pour son rôle de “The Incredible Hulk”, pour une expérience spéciale “une fois dans une vie” le 8 décembre.

Versé pour la première fois en 1874, le cognac Louis XIII est composé de raisins cultivés en Grande Champagne, en France, et stockés dans une carafe unique. Ferrigno a travaillé avec le cinéaste / promoteur local Norm Coyne pour mettre sur pied l’affaire exclusive, avec seulement 40 billets à gagner.

“Un événement comme celui-ci est sans précédent”, a déclaré Coyne. “La dernière dégustation de Louis XIII a eu lieu avec Ferrari à la zone 27. Le fait que nous en organisions une ici dans l’un des meilleurs vignobles de l’Okanagan avec Lou Ferrigno comme invité spécial est un trio savoureux.”

Ferrigno, deux fois lauréat du concours Mr. Universe, a également joué dans le long métrage I Love You, Man aux côtés de Paul Rudd et Jason Seigel, ainsi que dans plusieurs épisodes de King of Queens.

Le propriétaire de Crown and Thieves, Jason Parkes, a déclaré que la dégustation était « parfaite ».

Le prix d’un billet rapporte à un spectateur une once de cognac Louis XIII, un autographe et une photo avec Lou Ferrigno, et une dégustation de vins Crown & Thieves dirigée par le sommelier Robbie Hundertmark.

Pour plus d’informations, appelez le 250-640-6670 ou envoyez un e-mail à info@barkerstreetcinema.com.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaVille de West KelownaOkanaganWinery