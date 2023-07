Une chance de revivre deux époques dorées des cerceaux du canton de Joliet – Shaw Local

Ces merveilleux souvenirs.

Pendant quelques périodes de deux ans à l’ère du programme de sports combinés, le basketball du canton de Joliet, sous la direction de l’entraîneur Mike O’Connell, n’a cédé la place à personne.

Les deux premières saisons après Central et West combinés – 1993-94 et 1994-95 – les Steelmen se vantaient d’être All-Stater Gary Bell et bien plus encore. Ils ont terminé 30-1 lors de la première de ces deux saisons, tombant face à Carbondale 92-80 en quarts de finale de l’État.

La saison suivante, ils ont terminé quatrième après avoir perdu une décision déchirante en demi-finale 62-60 contre Peoria Manual, qui battrait Thornton 65-53 pour le titre. Le tireur à longue portée Mike Mines, qui a pris feu lors de la défaite 69-59 de Joliet contre Rock Island lors du match pour la troisième place, a lancé un tir à trois points du coin qui a roulé sur le bord à la fin du temps imparti. S’il était tombé, les Steelmen, qui ont terminé 29-4, auraient battu Manual et auraient peut-être été champions d’État.

Le canton de Joliet, soit dit en passant, a été classé n ° 2 lors du dernier sondage de la saison régulière de l’Associated Press en 1994 et n ° 3 lors du sondage final de 1995.

Si c’était l’âge d’or pour les équipes combinées de Joliet, ce qui s’est passé au cours des saisons 2000-01 et 2001-02 n’était pas loin derrière. Bob Koskosky, un assistant d’O’Connell au milieu des années 90, était l’entraîneur des équipes AP de Joliet classées respectivement n° 3 et n° 1 lors des derniers sondages de la saison régulière.

La première de ces saisons, les Steelmen ont terminé 25-5 derrière All-Stater Roger Powell Jr. Cela s’est terminé par une défaite 40-32 contre Lincoln-Way lors de la finale de section.

En 2001-02, les Steelmen étaient dirigés par Kellen Easley, un prodige défensif mince de 6 pieds 7 pouces, et le meneur de jeu ultra-rapide Brandon Dillard. Ce rêve s’est terminé par une défaite de 46-45 contre Thornwood lors de la supersection de Chicago.

O’Connell pensait que cette saison était le 20e anniversaire de l’équipe qui est arrivée à Champaign 30-0. Il a pensé à quatre équipes JT avec une fiche combinée de 111-12, et il a dit, allons-y !

Le match des anciens du canton de Joliet est prévu pour un dénonciation vendredi à 18 h 30 au Central. Les membres des deux équipes du milieu des années 90 affronteront les membres des équipes du début des années 2000, avec les anciens entraîneurs des Steelmen Mike Lutz et John Elder. Les fans de Joliet de tous âges voudront être là.

Après ce match, vers 19 h 30 (selon la durée de vie des joueurs plus âgés), l’actuelle équipe centrale, guidée par l’entraîneur Jeff Corcoran, s’affrontera. Les Steelmen, qui ouvrent lundi le WJOL Thanksgiving Classic, pourraient être l’un des meilleurs de la région cette saison.

O’Connell recrute les membres de l’équipe du milieu des années 90 pour le jeu des anciens et Corcoran fait de même pour les équipes du début des années 2000. Koskosky vit en Floride mais devrait revenir.

Certains noms du milieu des années 90 sont Bell, Clarence « Chip » Bates, Ty Calderwood, William Hosey, Joel House, Marc Howard, Mike Mines, Rory O’Connell, Oku Satcher, Quentin Townsend, Eric Breuer, Dwayne Edmon, Adrice Edwards, John Ford, Paul Forsythe, Steve Imig, Joel House, Blowery Moody, Eric Patnoudes, Paul Purcell, Kevin Raub et Erik Walton.

Mike O’Connell a déclaré qu’ils ne reviendraient pas tous, mais beaucoup le sont. Il a mis en place un « Où sont-ils maintenant? » ce sera intéressant de revoir ce soir-là.

O’Connell est particulièrement fier du nombre de ses joueurs de ces équipes qui sont allés dans l’éducation et l’entraînement. Il a organisé une réception d’après-match au Chicago Street Pub pour que tout le monde puisse se rattraper.

Poursuivant la promenade dans le passé, les équipes du début des années 2000 comprenaient Powell, Easley, Dillard, Brandon Banks, Jeremy Cartwright, Terrance Chapman, Joe Cockream, DeMario Edwards, Jeremy Fears, Eric Foster, Brian House, Rocky Koehler, Rob Koskosky, Jabari Saunders, Brandon Shoemaker, Zach Smith, Brian Stewart et Devin Thompson. Quelques sous-classes de ces années peuvent également convenir.

Le match des anciens du canton de Joliet … merveilleuse idée, entraîneur O’Connell.