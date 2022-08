Une chaloupe volée prive un pêcheur légalement aveugle de la Colombie-Britannique de sa dernière chance de pratiquer sa passion

Après avoir perdu la quasi-totalité de la vue il y a sept ans, Scott Laird a trouvé un but et une satisfaction en continuant à pêcher le saumon dans sa chaloupe Tyee – la même chaloupe qui l’a servi pendant 33 ans en tant que guide et pêcheur de saumon.

Mais ce but et cette satisfaction lui ont été enlevés le dimanche 7 août lorsque quelqu’un l’a volé au quai des pêcheurs de Campbell River.

“Je suis dévasté”, a déclaré Laird. “Par exemple, je me lève le matin à trois heures et je réfléchis aux implications que cela a pour moi.”

Laird a été guide de pêche pendant 40 ans dans les eaux de renommée internationale au large de Tyee Spit à Campbell River. Il est propriétaire de la chaloupe classique de style Tyee depuis 33 ans. Ces bateaux ont été conçus pour pêcher dans le Tyee Pool et sont basés sur les chaloupes Painter classiques qui ont été associées à cette pêche traditionnelle.

«Mais j’ai cette condition qui est arrivée comme ça. Et j’ai tout perdu (la vision) dans cet œil et j’ai eu environ 20%, 25% dans cet œil », a déclaré Laird. “Donc, je suis capable de lire dans certaines circonstances, je peux même ramer le bateau près du rivage.”

La pêche en chaloupe au saumon Tyee est une tradition de longue date à Campbell River. Le matériel traditionnel est utilisé dans un bateau à propulsion humaine et attraper un Chinook de plus de 30 livres (un Tyee) vous qualifie pour devenir membre du Tyee Club.

L’état de Laird signifie qu’il ne peut plus pêcher dans le Tyee Pool car ce serait trop dangereux avec le nombre d’autres bateaux. Il peut cependant pêcher près du rivage près de l’endroit où son bateau est amarré.

« Le quai du gouvernement est l’endroit où je fais toute ma pêche. Parce que personne d’autre ne pêche là-bas… Je peux voir le rivage et j’en sais assez. Je l’ai tellement fait que je peux être efficace », a déclaré Laird.

« Je peux ramer ce bateau. J’ai tout le tacle. Et je pourrais vous emmener là-bas, vous auriez une bonne chance d’attraper un Campbell (River) Chinook de plus de 20 livres, car ils sont le long de tout le rivage.

Laird demande à tout le monde de l’aider à récupérer son bateau. Il est sûr qu’il pourrait encore être quelque part dans la région. Ils ont des images de surveillance numérique du vol réel et espèrent pouvoir identifier le suspect. Les images sont entre les mains de la GRC. Mais en attendant, il aimerait récupérer le bateau – qu’il avait espéré laisser à ses petits-enfants -, si possible.

Il s’agit d’une chaloupe Tyee à coque en fibre de verre de 14 pieds de 1989 appelée “Strikes 90” fabriquée par Whitehall Boats à Victoria. Il a un hors-bord Evinrude classique de 7,5 ch sur son tableau arrière. Il se vend environ neuf pour environ 20 000 $ plus le coût du moteur et des rames.

« C’est mon style de vie de pêche maintenant. Et je ne veux pas y renoncer. Je n’achèterai pas un autre bateau, tu sais. J’ai 75 ans, je peux à peine gérer celui-ci », a déclaré Laird.

Si vous voyez le bateau, contactez Campbell River Crimestoppers au 1-800-222-TIPS (8477). Ou appelez Laird au 250-287-3706.

