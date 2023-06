Une chaleur torride, des camps surpeuplés et un voyage périlleux attendent de nombreuses personnes fuyant la violence au Soudan

Les ânes épuisés tirant des charrettes surchargées de personnes et de bagages à travers la frontière vers le Soudan du Sud semblent pouvoir se déformer et s’effondrer à tout moment.

On pourrait en dire autant de la nation fragile vers laquelle les nouveaux arrivants fuient.

Soudan du sud, statistiquement le pays le plus pauvre du mondeest submergé par un exode de personnes fuyant les effusions de sang au Soudan voisin.

Une équipe de CBC News s’est récemment rendue dans la région frontalière éloignée entre les deux voisins, une zone extrêmement difficile d’accès pour les organes de presse occidentaux.

En regardant vers le nord au Soudan depuis la frontière sud-soudanaise. Les maximums diurnes dans la région sont maintenant supérieurs à 40 ° C. (Stephanie Jenzer/CBC)

Avant 2011, le Soudan et le Soudan du Sud faisaient partie du même pays et partagent encore des données démographiques et culturelles communes. Le Soudan du Sud a souffert de sa propre violence extrême ces dernières années, mais après les premiers affrontements dans la capitale soudanaise de Khartoum le 15 avril, les habitants du nord ont commencé à traverser sa frontière ouverte.

Depuis lors, les agences d’aide estiment que plus de 400 000 personnes sont parties, dont environ 80 000 sont arrivées au Soudan du Sud.

Fonctionnaires des Nations Unies dit la semaine dernière ils craignent que ce nombre puisse doubler ou même tripler dans les mois à venir si l’armée soudanaise et le groupe paramilitaire qu’elle combat ne font pas la paix.

La violence à Khartoum a été particulièrement cruelle, avec rapports mercredi de 19 personnes tuées et plus de 100 blessées dans une attaque contre un marché de la ville.

Hafiz Mohammed Ali et sa famille font partie des quelque 80 000 personnes qui ont traversé la frontière sud-soudanaise pour se mettre à l’abri des combats dans le nord. (Stephanie Jenzer/CBC)

Le poste frontière de Wunthou, près de la ville sud-soudanaise de Renk, est la route la plus directe vers le sud pour les personnes qui tentent de sortir de Khartoum, à huit heures de route.

Dans une chaleur oppressante de 40 degrés, les familles se sont assises sur des tapis et des valises, utilisant des caravanes d’ânes pour traverser les dernières centaines de mètres du no man’s land.

« C’est mauvais », a déclaré Hafiz Mohammed Ali, qui s’est adressé à CBC News au moment où lui, sa femme et ses quatre jeunes enfants traversaient la frontière. « Les avions sont [bombing] beaucoup d’endroits, donc je voulais juste amener ma famille et être en sécurité. »

Un autre homme, Issac Pham Vissel, a également décrit des avions bombardant des bâtiments militaires près de sa maison et a déclaré que lui et sa famille devaient sortir.

« C’est une guerre très sérieuse », a-t-il dit. « Et je pense que ce sera continu. »

Issac Pham Vissel craint que les combats au Soudan ne se poursuivent pendant longtemps. (Stephanie Jenzer/CBC)

Une succession de cessez-le-feu se sont succédé sans grand effet.

Les derniers efforts pour négocier une trêve ont pris fin mercredi, lorsque l’armée soudanaise a déclaré qu’elle rompait les pourparlers avec les Forces de soutien rapide (RSF), le groupe paramilitaire qui la contestait pour le contrôle du pays.

La majorité de ceux qui arrivent dans la région de Renk sont des Sud-Soudanais qui ont fui la guerre civile de leur propre pays entre 2013 et 2016 et ont de nouveau été déplacés par le conflit.

Des personnes qui ont récemment fui la violence au Soudan vers le Soudan du Sud grimpent à un arbre à la frontière, essayant de capter un signal de téléphone portable pour dire à leur famille et à leurs amis qu’ils sont en sécurité. (Stephanie Jenzer/CBC)

La plupart n’ont que peu ou pas de soutien sur lequel compter lorsqu’ils retournent dans leur ancienne patrie.

Dans une clinique de santé éphémère visitée par CBC News, le Dr Damres James affirme que les déplacements constants ont fait de terribles ravages.

« Les gens sont très affligés. Ils souffrent de dépression post-traumatique. Ils se sentent toujours en colère, parce que vous n’avez pas d’endroit où rester et que vous n’avez pas de nourriture à manger », a-t-elle déclaré.

CBC News s’entretient avec le Dr Damres James dans une clinique médicale à Renk, près de la frontière sud-soudanaise. (Stephanie Jenzer/CBC)

Renk et la région démunie qui l’entoure ne peuvent pas non plus gérer un afflux aussi rapide.

La ville – principalement composée de structures fragiles et de huttes au toit de chaume – ne dispose que de services très basiques. Les produits de première nécessité, comme l’essence, sont difficiles à trouver.

Diverses agences d’aide des Nations Unies ont mis en place un centre de transit et un complexe d’hébergement temporaire. Il y a des tentes et des latrines, et l’eau potable est acheminée par camion.

Mais le camp regorge désormais de plus de 4 000 personnes. Et plus ils restent longtemps, plus il devient difficile de s’occuper d’eux.

Renk se trouve à 1 800 kilomètres au nord de la capitale, Juba, et la seule route de sortie est impraticable. La solution a été d’utiliser des convois de bateaux pour transporter les gens sur le Nil Blanc jusqu’à la ville de Malakal, qui est plus accessible et mieux desservie.

Mais c’est un voyage ardu.

Un cargo reconverti transporte plus de 300 personnes par voyage sur le Nil Blanc jusqu’à la ville de Malakal, qui est mieux à même de gérer l’afflux de réfugiés de guerre. (Chris Brown/CBC)

Les transporteurs de fret convertis ne sont guère plus que des barges rudimentaires, sans sièges ni toilettes pour le voyage de deux jours.

Entre 300 et 400 personnes s’entassent dans n’importe quel espace qu’elles peuvent trouver et se couvrent de couvertures pour se protéger du soleil brûlant. Un homme a supplié notre équipe de CBC d’avoir un parapluie pour se protéger, mais il n’y en avait pas à lui donner.

La nuit, les bateaux débarquent, où les gens peuvent dormir et faire des feux pour cuisiner.

Le Canadien Aaron Adkins dirige l’équipe de l’Organisation internationale pour les migrations de l’ONU à Renk, au Soudan du Sud. (Stephanie Jenzer/CBC)

Parmi les travailleurs humanitaires qui tentent d’empêcher le système de s’effondrer se trouve le Canadien Aaron Adkins, de l’Organisation internationale pour les migrations de l’ONU.

Il a déclaré à CBC News que les défis logistiques sont accablants.

« Nous sommes à un point où nous ne pouvons même pas faire venir nos propres véhicules ici », a-t-il déclaré. « Nous nous démenons … pour trouver tout ce que nous pouvons trouver qui fonctionne. Et nous avons affaire, oui, à des camions cassés, des bus cassés tout le temps. »

Un bateau rempli de personnes fuyant la violence au Soudan sur le Nil Blanc. Avec la plupart des routes impraticables ou trop peu sûres, c’est le principal moyen de transport interne pour le Soudan du Sud. (Stephanie Jenzer/CBC)

Adkins, 39 ans, est né à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et a grandi en partageant son temps entre l’Île-du-Prince-Édouard et le Kenya.

Il dit que même lorsque les arrivées atteignent Malakal, les problèmes ne s’arrêtent pas.

Il y a eu des disputes sur la nourriture et l’eau, et des violences entre différents groupes qui ont été entassés dans des conditions exiguës.

« Moi-même et le reste de la communauté humanitaire sommes très préoccupés par le fait d’essayer d’amener les gens vers leurs destinations prévues », a déclaré Adkins.

« Parce que si nous ne pouvons pas, nous nous retrouverons avec une réponse humanitaire à long terme qui s’étendra sur des années et des années. »

Année « ça passe ou ça casse »

Ce point de vue est partagé par le représentant spécial de l’ONU pour le Soudan du Sud, Nicholas Haysom, qui est chargé d’aider le pays à se diriger vers la stabilité politique et la démocratie.

« Le conflit au Soudan doit prendre fin », a-t-il déclaré à CBC News dans l’enceinte des Nations Unies à Juba.

« Plus cela durera, plus le Soudan du Sud subira les retombées de cette guerre. »

Avant même que les combats n’éclatent à côté, le représentant de l’ONU a déclaré que le Soudan du Sud faisait face à ce qu’il a décrit comme une année « décisive ou décisive ».

Les agences humanitaires travaillant à Renk ont ​​établi un centre de transit temporaire, avec des tentes et de l’eau potable. Mais les conditions sont exiguës et les gens doivent être évacués dès que la logistique le permet. (Stephanie Jenzer/CBC)

« Il doit accomplir une série de préparatifs pour des élections libres et équitables. Il doit rédiger une nouvelle constitution. Il a connu deux guerres civiles en une décennie. Il doit trouver un moyen de permettre aux gens de vivre ensemble harmonieusement. Et il doit le faire dans les 18 prochains mois », a déclaré Haysom.

Ajoutez maintenant à tout cela une crise humanitaire qui ne cesse de s’étendre.

Plus immédiatement, les responsables occidentaux qui surveillent l’opération humanitaire disent qu’ils craignent que le déplacement de tous ces nouveaux arrivants ne devienne très bientôt beaucoup plus difficile.

« La saison des pluies approche », a déclaré Julius Egbeyemi, le plus haut diplomate canadien à Juba, notant que les camions, et même les cargos sur le Nil Blanc, auront des problèmes pour fonctionner sous les fortes pluies.

Julius Egbeyemi est chargé d’affaires à l’ambassade du Canada à Juba, au Soudan du Sud. (Stephanie Jenzer/CBC)

« Des questions comme la santé, le logement personnel, même l’élimination des déchets deviennent un problème. Cela peut donc facilement passer d’une crise humanitaire à une crise sanitaire. »

Le Canada a eu une présence continue au Soudan du Sud depuis son indépendance, avec une ambassade à Juba et près de 1 milliard de dollars en le développement et l’aide humanitaire.

La dernière annonce d’argent d’Ottawa comprenait 31 millions de dollars spécifiquement pour aider le Soudan du Sud à faire face aux retombées de la violence au Soudan.

REGARDER | CBC s’entretient avec ceux qui traversent le Soudan du Sud pour échapper à la violence : En première ligne de la migration massive hors du Soudan Sept semaines de combats incessants au Soudan ont poussé plus de 350 000 personnes à fuir vers les pays voisins, dont le pays le moins développé du monde, le Soudan du Sud. Chris Brown, de CBC, se rend à la frontière entre les deux pays, où un effort humanitaire peine à faire face à l’énorme afflux de migrants.

Comme si la situation du Soudan du Sud n’était pas suffisamment précaire, sa principale bouée de sauvetage économique – un oléoduc qui transporte le pétrole brut à travers le Soudan jusqu’à la mer Rouge – est également menacée par la guerre.

Près de 98 % du budget total de gouvernement du Soudan du Sud provient des revenus pétroliers, et même une courte interruption serait économiquement désastreuse.

Avec des frontières sur neuf autres nations africaines, dont presque toutes sont soit en conflit, soit en train de s’en remettre, Haysom prévient que la capacité du Soudan du Sud à gérer les retombées du Soudan a d’immenses conséquences.

« Ce serait stupide d’ignorer », a-t-il déclaré. « Les conséquences d’une implosion au Soudan du Sud se propageront dans toute la région. »