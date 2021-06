Une chaleur torride cuit le nord-ouest du Pacifique alors que les températures atteignent des sommets choquants dans l’Oregon et l’Idaho

Une vague de chaleur estivale extrême est arrivée alors que des températures caniculaires brûlent le nord-ouest du Pacifique et atteignent des sommets choquants et « records » en Oregon et en Idaho.

Le National Weather Service (NWS) a averti que la chaleur anormale dans le nord-ouest du Pacifique ferait grimper les températures diurnes à trois chiffres.

Le temps étouffant aurait perturbé les épreuves de qualification olympique alors que les températures montaient en flèche dans des États comme l’Oregon et l’Idaho tandis que le Canada voisin faisait face à la chaleur.

Les températures à Portland, OR, ont atteint un record de 112 degrés dimanche, battant le record de 108 degrés de la veille, tandis que la chaleur montera à 100 degrés dans l’Idaho à partir de lundi pendant sept jours.

Ailleurs, dans la ville de l’Oregon en Ontario, qui borde l’État de Gem, les résidents pourraient faire face à 109 degrés mercredi.

