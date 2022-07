Une chaleur torride brûle l’Europe alors qu’un incendie de forêt au Portugal blesse 29 personnes et que les responsables mettent en garde contre un climat plus chaud et changeant | Nouvelles du monde

Les incendies de forêt au Portugal ont fait 29 blessés, car les températures devraient atteindre jusqu’à 45 ° C (113 ° F) dans certaines parties du pays à partir de mardi.

Samedi, le pays a enregistré 125 incendies, le nombre le plus élevé en une seule journée cette année, avec environ 1 500 pompiers combattant trois grands incendies.

Le gouvernement a décrété l’état d’alerte dans tout le pays, du lundi au vendredi 15 juillet.

La météo de la semaine prochaine a suscité de nouvelles inquiétudes en raison des températures élevées.

À partir de mardi, l’agence météorologique portugaise prévoit des températures allant jusqu’à 45 ° C (113 ° F) dans l’Alentejo – la région entre Lisbonne et l’Algarve – le reste du pays s’attendant à des températures dans les 30 ° C et les 40 ° C.

L’agence a ajouté que des vents de près de 40 mph sont également attendus dans plusieurs régions.

De nombreuses régions d’Europe occidentale et méridionale ont été confrontées à des températures anormalement chaudes cet été, avec des incendies de forêt qui se sont déclarés en France et en Espagne et des experts ont établi un lien entre la période anormalement chaude pour l’Europe et le changement climatique.

Le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, a annulé son voyage à une réunion des Nations Unies à New York la semaine prochaine.

Alors que quelques petits villages du Portugal ont été évacués samedi, seules quelques maisons ont été endommagées.

Le Premier ministre du pays, Antonio Costa, a demandé au public sur Twitter d’éviter d’utiliser le feu ou de la machinerie lourde, en raison du risque de nouveaux incendies.

La branche exécutive de l’Union européenne, la Commission européenne, a déclaré que le changement climatique oblige le continent à faire face à l’une de ses années les plus difficiles en matière de catastrophes naturelles telles que les sécheresses et les incendies de forêt.

Vendredi, 1 000 pompiers soutenus par des avions largueurs d’eau ont combattu un important incendie de forêt dans le sud-est de la France, qui avait forcé l’évacuation des villages voisins.

En Espagne, les températures devraient grimper à 42C (107F) au cours du week-end dans certaines régions le long de la frontière avec le Portugal.

Les précipitations de juin en Espagne étaient environ la moitié de la moyenne sur 30 ans, et les réservoirs du pays ont en moyenne une capacité de 45 %, selon les données du gouvernement.

L’Italie a également subi une vague de chaleur prolongée cet été, endurant sa pire sécheresse en 70 ans qui a suscité des craintes pour les récoltes.

