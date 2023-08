L’Iran a déclaré mardi un jour férié de deux jours pour les employés du gouvernement et les banques dans tout le pays alors que les températures brûlantes balaient le pays, ont rapporté les médias d’État.

La décision est intervenue après que le bureau météorologique a prévu des températures dépassant 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) dans de nombreuses villes et près de 50 degrés Celsius (122 Fahrenheit) dans le sud-ouest.

« Le cabinet a accepté la proposition du ministère de la Santé de déclarer les mercredi et jeudi jours fériés dans tout le pays pour protéger la santé publique », a déclaré l’agence de presse officielle IRNA, citant le porte-parole du gouvernement, Ali Bahadori Jahromi.

Il a déclaré que la décision avait été prise en raison de la « chaleur sans précédent » qui balayait le pays.

Le ministère a également mis en garde contre les risques de coup de chaleur dus à une surexposition au soleil et a exhorté les gens à rester à l’intérieur entre 10h00 et 16h00.

Le porte-parole du ministère de la Santé, Pedram Pakain, a décrit le nombre de maladies liées à la chaleur ces derniers jours comme « alarmant ».

En juin, l’Iran a modifié les horaires de travail d’été des employés du gouvernement qui commencent désormais plus tôt, afin d’économiser l’électricité dans les bureaux lorsque les températures atteignent des sommets.

La province du sud-est du Sistan-Baloutchistan a été parmi les plus durement touchées par la canicule.

Environ 1 000 personnes y ont été hospitalisées ces derniers jours en raison de la hausse des températures et des tempêtes de poussière, a indiqué l’IRNA.

La région est depuis longtemps confrontée à de graves pénuries d’eau, qui ont déclenché des manifestations lundi contre un barrage en amont en Afghanistan limitant le débit d’eau, a indiqué l’agence de presse Tasnim.

L’Iran, avec une population de plus de 85 millions d’habitants, fait partie des pays les plus vulnérables au changement climatique et à la hausse des températures mondiales.

Comme les États voisins, il a subi des périodes de sécheresse et des vagues de chaleur extrêmes pendant des années, qui devraient s’aggraver à mesure que le changement climatique se poursuit.