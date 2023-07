Une chaleur record s’abat sur les Territoires du Nord-Ouest

Environnement Canada affirme que certaines parties des Territoires du Nord-Ouest connaissent des températures record cet été alors que les vagues de chaleur balayent le pays.

L’agence indique que Sachs Harbour, un hameau sur la côte sud-ouest de l’île Banks, a enregistré un nouveau maximum quotidien lundi à 24,8 °C.

Le précédent record quotidien dans la communauté de l’Extrême-Arctique était de 21 °C en 1989.

Environnement Canada affirme qu’un autre hameau dans le nord du territoire, Ulukhaktok sur l’île Victoria, a établi un record quotidien à 23,4 °C le même jour, battant son sommet de 2007 de 21 °C.

Plus tôt ce mois-ci, les communautés de Norman Wells et de Fort Good Hope ont enregistré des records de température maximale de tous les temps, ce qui signifie qu’elles ont connu leur température la plus chaude jamais enregistrée, quel que soit le jour.

Des avis sur la qualité de l’air ont également été émis pour plusieurs communautés du territoire en raison de la fumée des feux de forêt.

Changement climatiqueTerritoires du Nord-Ouest