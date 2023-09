Une chaleur record frappe la Nouvelle-Angleterre, puis des tempêtes détruisent des arbres et des lignes électriques

BOSTON (AP) — La chaleur qui s’est emparée d’une grande partie du pays s’est infiltrée en Nouvelle-Angleterre, obligeant certaines écoles à fermer ou à renvoyer les enfants chez eux tôt vendredi. Le maire de Boston a déclaré une urgence thermique et des centres de refroidissement ont ouvert autour de la ville.

Vendredi après-midi, certaines communautés ont été frappées par de puissants orages accompagnés de vents violents qui ont abattu des branches d’arbres et des lignes électriques, laissant des dizaines de milliers de personnes sans électricité dans le Massachusetts. D’autres tempêtes étaient attendues dans la région vendredi soir.

À Lowell, dans le Massachusetts, où aucune des 28 écoles ne dispose de climatisation, toutes les classes sont restées fermées vendredi pour des raisons de sécurité. La température devait atteindre un maximum de 90 degrés Fahrenheit (32 degrés Celsius), avec l’humidité donnant l’impression d’être à 95 F (35 C).

D’autres écoles du Massachusetts, du Connecticut et du New Hampshire ont également été fermées ou ont renvoyé les élèves chez eux plus tôt – et ont réduit les activités parascolaires.

Des ventilateurs électriques ont été livrés aux écoles pour assurer le confort des enseignants et des élèves alors que les températures approchaient les 90 F jeudi dans certaines parties de la Nouvelle-Angleterre. La plupart des écoles publiques de Boston ont accès à la climatisation, mais la ville fournira de l’eau et des ventilateurs aux écoles qui en ont besoin, a déclaré la maire Michelle Wu lorsqu’elle a déclaré une urgence liée à la chaleur pour jeudi et vendredi.

Les températures chaudes du début de la semaine ont provoqué des perturbations dans les écoles du Michigan à la Virginie, certains districts ayant renvoyé les élèves plus tôt et d’autres organisant des cours en ligne. En cette deuxième semaine du tournoi de tennis de l’US Open à New York, la chaleur et l’humidité poussent les joueurs à bout. Le tournoi du Grand Chelem a adopté mardi une nouvelle politique visant à fermer partiellement le toit du stade Arthur Ashe dans des conditions extrêmes afin d’offrir un peu d’ombre supplémentaire.

Au Texas, pendant une autre période de chaleur estivale torride, le gestionnaire du réseau électrique a demandé jeudi aux habitants de réduire leur consommation d’électricité, un jour après que le système a été poussé au bord des pannes pour la première fois depuis une panne d’électricité mortelle en hiver 2021.

Augusta, dans le Maine, a établi un record de 90 F (32 C) jeudi et Concord, dans le New Hampshire, a atteint 93 F (33 C), a déclaré Sarah Thunberg, météorologue du National Weather Service du Maine.

The Associated Press