Une chaise Art Walk vandalisée à Lake Country

Lake Country est fier des arts, organisant une promenade artistique annuelle pour célébrer la variété d’artistes et de médiums artistiques dans la communauté.

En 2020, l’Art Walk a dû être modifié en raison des restrictions liées à la pandémie, l’une des façons dont le comité l’a fait a été de charger plus de 40 artistes de transformer des chaises en bois en un chef-d’œuvre.

Malheureusement, le chef-d’œuvre de Margaret Kyle situé sur le Rail Trail à Oyama a été endommagé au cours du week-end (3 décembre).

“Lorsque nous avons sorti les chaises, nous étions conscients qu’il y avait toujours une possibilité. Ils sont un peu vulnérables. Ils sont faits de bois et peuvent donc être détruits », a déclaré Sharon McCoubrey, présidente d’Art Walk.

McCoubrey a noté que ce n’était pas la première fois qu’une des chaises était endommagée.

« C’est vraiment déroutant d’essayer de comprendre pourquoi quelqu’un choisirait de faire cela. Qu’est-ce qui les motive ?”

McCourbrey a déclaré que la chaise endommagée et une chaise qui l’accompagnait qui n’avait pas été endommagée avaient été récupérées dans l’espoir de réparer les dégâts.

Son mari réparera la chaise si possible, mais ils ne seront probablement pas remis au même endroit.

«Parfois, faire la déclaration que cela est apprécié par la communauté et nous allons simplement essayer à nouveau, parfois vous pouvez le voir de cette façon. L’une des personnes qui passaient par là avec qui nous en avons discuté pensait qu’il y avait d’autres parcs dans le quartier d’Oyama et peut-être que le parc Kaloya ou le parc Pioneer pourraient être des options. Il est vraiment difficile de savoir s’ils sont ou non plus en sécurité dans un autre endroit.

McCoubrey a déclaré qu’ils prévoyaient de garder la chaise à Lake Country si elle pouvait être réparée.

Les chaises de la promenade artistique 2020 peuvent être vues dans les communautés de l’Okanagan, car le district les a offertes à d’autres municipalités.

Lake Country a gardé cinq chaises à placer dans le district.

ArtsLake Country