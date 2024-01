Une chaîne d’information australienne suscite l’indignation après avoir retouché la photo d’une députée qui a déclaré que son “corps et sa tenue” avaient été retouchés

Une chaîne d’information télévisée australienne s’est excusé “sans réserve” mardi pour avoir modifié la photo d’un législateur de l’État, qui se plaignait de lui avoir donné des “seins agrandis” et une robe plus révélatrice.

Georgie Purcellmembre de la chambre haute du parlement de l’État de Victoria, posté côte à côte la photo originale et la version éditée par 9News Melbourne, qui fait partie de Nine Network Australia.

Dans l’image éditée, diffusée lundi soir, sa robe blanche sans manches a été transformée en un haut dos nu et une jupe, exposant son ventre.

Un carré gris clair translucide transposé sur une partie de la photo semble accentuer la poitrine du député.

“J’ai enduré beaucoup de choses hier. Mais faire retoucher mon corps et mes tenues par un média n’était pas sur ma carte de bingo”, Purcell a écrit sur les réseaux sociaux. “Notez les seins agrandis et la tenue qui doit être rendue plus révélatrice. Je ne peux pas imaginer que cela arrive à un député masculin. Qu’est-ce que ça donne ?”

Le directeur de 9News Melbourne, Hugh Nailon, a déclaré dans un déclaration que le service graphique de la chaîne avait trouvé une photo en ligne du député pour l’utiliser dans un reportage sur la chasse au canard.

“Comme c’est une pratique courante, l’image a été redimensionnée pour correspondre à nos spécifications”, a déclaré Nailon. “Au cours de ce processus, l’automatisation de Photoshop a créé une image qui n’était pas cohérente avec l’originale”, a-t-il ajouté, faisant référence au logiciel de retouche photo d’Adobe, basé aux États-Unis.

“Cela ne répond pas aux normes éditoriales élevées que nous avons et pour cela nous nous excusons sans réserve auprès de Mme Purcell”, a déclaré Nailon, le décrivant comme une “erreur graphique”.

Adobe n’était pas d’accord avec l’explication.

“Toute modification de cette image aurait nécessité une intervention et une approbation humaines”, a déclaré un porte-parole d’Adobe dans une déclaration aux médias australiens.

Purcell, députée du Parti de la justice animale pour le nord de Victoria et qui a déjà parlé de travailler comme strip-teaseuse pour subvenir à ses besoins pendant ses études de droit, a déclaré que l’image falsifiée avait fait d’elle une cible d’abus sexistes en ligne, a rapporté la BBC. signalé.

“[They are] me critiquant, me disant de revenir sur le poteau, comme s’il s’agissait d’une arme contre moi”, a-t-elle déclaré, selon la BBC.

Purcell a déclaré qu’elle ne croyait pas que la même erreur se serait produite avec une photo de la première ministre de l’État de Victoria, Jacinta Allan.

“J’imagine que si AI avait craché une photo de Jacinta Allan dans un haut court, ils l’auraient remarqué, mais ce n’est pas le cas avec moi”, a-t-elle déclaré à la chaîne publique australienne ABC.

Elle a déclaré que l’incident avait eu un impact sur elle et “pourrait affecter encore plus d’autres femmes, et que cela ne devrait plus jamais se reproduire”.

“Ce sont des choses qui n’arriveraient jamais à nos collègues masculins.”

Le premier ministre de Victoria a également critiqué l’incident.

“Ce n’est pas une façon de présenter une femme, encore moins une femme qui occupe un poste dans la fonction publique, représente une communauté et participe au débat public tous les jours”, a déclaré Allan aux journalistes. “Réfléchissons au message qu’on envoie particulièrement aux jeunes femmes.”

Dans un publication Instagram séparéePurcell a déclaré qu’elle avait accepté les excuses de la station même si elle n’était “pas convaincue” par la raison invoquée.

“Lorsque vous avez lutté toute votre vie contre une image corporelle négative, vous vous retrouvez confronté à un montage à la télévision après la pire journée de travail que vous ayez jamais eue”, a-t-elle écrit. “Mais il ne s’agit pas seulement de moi, il s’agit de la façon dont nous traitons les femmes de manière plus large.”

Elle a poursuivi : “Tout ce que je demande, c’est que nous en tirions des leçons. Parce que la dernière chose que je veux, c’est dissuader les femmes et les filles de réaliser leurs rêves et de contribuer à la vie publique après avoir été témoins de ce que j’endure.”