Edeka Nord est l’un des principaux détaillants en alimentation du nord de l’Allemagne. L’entreprise qui exploite quelque 670 magasins et emploie environ 4400 personnes a décidé de fournir à ses travailleurs une incitation supplémentaire à vacciner, alors que l’Allemagne peine à contenir une nouvelle vague de pandémie de coronavirus.

Tout membre du personnel éligible à la vaccination et qui se fait vacciner peut recevoir une récompense, a confirmé la société aux médias allemands. Cependant, l’Allemagne ne vaccine actuellement que les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques, ainsi que les contacts étroits des femmes enceintes. On ne sait pas combien d’employés d’Edeka Nord entrent dans ces catégories, mais l’entreprise a déclaré qu’elle voulait «S’acquitter de son devoir de diligence en tant qu’employeur et soutenir la stratégie de vaccination du pays.»

En plus de « responsabilité sociale, » l’initiative sert également «l’intérêt personnel» et la nécessité de « Maintenir la société en marche, » La directrice générale adjointe Julia Koerner a déclaré au journal allemand KN. Edeka Nord a même développé un « concept » pour vacciner ses employés directement sur leur lieu de travail.

L’initiative a reçu les éloges du gouvernement de l’État allemand du Schleswig-Holstein, qui l’a décrite comme quelque chose qui pourrait se produire dans un avenir plus lointain, car il y a trop peu de coups disponibles pour en faire une réalité pour le moment.

Il est également difficile de savoir si une incitation financière pourrait vraiment encourager plus de personnes à prendre une photo, même si elles étaient disponibles. Une étude publiée par une équipe de scientifiques de l’université d’Erfurt en février a montré que les offres en espèces comprises entre 25 € (29 $) et 200 € (238 $) n’entraînaient pas d’augmentation significative du nombre de bénévoles.

Une autre étude du Centre des sciences sociales de Berlin a suggéré que des sommes plus importantes entre 100 et 500 dollars pourraient potentiellement avoir un effet positif, tandis que des primes plus petites d’environ 20 dollars pourraient en fait décourager les gens de vacciner.

Aux États-Unis, certaines entreprises ont opté pour une approche différente. Le mois dernier, une chaîne de beignets et de cafés, Krispy Kreme, a déclaré qu’elle offrait à tout invité présentant une carte de vaccination valide un beignet gratuit tous les jours pour le reste de 2021.

