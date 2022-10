Une chaîne de restaurants parraine une pizza gratuite par mois pour un couple d’Assam, voici pourquoi

Un couple d’Assam qui était auparavant devenu viral pour avoir signé un contrat gastronomique inhabituel le jour de leur mariage est redevenu le sujet de conversation de la ville. Ils sont maintenant parrainés avec une pizza gratuite une fois par mois par Pizza Hut. Pour ceux qui ne le savent pas, Mintu Rai et Shanti Prasad se sont mariés en juin de cette année. Non seulement ils ont prononcé les vœux sacrés, y compris dans les rituels de mariage hindous, mais ils ont également conclu un contrat spécial concernant les petites choses amusantes qu’ils continueraient ensemble. Le contrat en question consistait en toutes les choses amusantes qu’ils voulaient faire ensemble, y compris aller au gymnase tous les jours, faire du shopping tous les 15 jours et aller à des rendez-vous avec une pizza une fois par mois.

À l’occasion spéciale de Karwa Chauth 2022, la chaîne alimentaire multinationale Pizza Hut s’est avancée pour aider le couple à remplir la clause pizza de leur contrat. Pizza Hut India a récemment profité de son profil Instagram officiel pour annoncer que la chaîne de restaurants fournira au couple des pizzas gratuites une fois par mois pendant un an.

Lors de l’annonce, le point de vente a écrit: “Une pizza par mois pour une vie longue et heureuse avec votre mari !! C’est pour cela que nous vivons. Joyeux Karva Chauth à tous les couples heureux qui aiment la pizza. L’annonce a été faite parallèlement à une joyeuse vidéo de Mintu Rai et Shanti Prasad en train de savourer de délicieuses pizzas au point de restauration. Qu’il s’agisse de cliquer sur des selfies ou de voler la dernière tranche de pizza, la vidéo amusante présente le couple en train de passer un gala ensemble. Regardez le clip ci-dessous :

En trois jours, la vidéo du couple viral a amassé plus de 30 000 vues et plus d’un millier de likes sur l’application de partage de photos. Un barrage d’utilisateurs a laissé tomber des réponses hilarantes dans la section des commentaires de la publication. Un utilisateur a écrit : « Free me pizza paane ki ninja technique thi yeh ? (Est-ce une nouvelle technique de ninja pour obtenir une pizza gratuite ?) », plusieurs autres ont laissé tomber des émoticônes de feu dans la section des commentaires.

Quel est ton avis là-dessus?

