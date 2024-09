Une cérémonie religieuse commémore les deux ans du décès de la reine Elizabeth II

Le prédicateur invité, le révérend Dr Shaw Paterson, a décrit cet anniversaire comme « particulièrement significatif et poignant pour la famille royale ».

Charles, 75 ans, a fait un signe de la main et a été qualifié de « très gracieux » par la petite foule de sympathisants qui attendait de le voir entrer dans l’église d’Aberdeenshire.

Le roi Charles et la reine Camilla ont visité Crathie Kirk à Royal Deeside, où la défunte reine était une fidèle régulière lors de son séjour en Écosse.

Le roi et la reine ont assisté à un service religieux près de Balmoral en mémoire de la défunte reine Elizabeth II, deux ans après sa mort.

Il a déclaré que le roi était « bien connu et apprécié » dans la communauté autour de Balmoral et qu’il en faisait « vraiment partie », tout comme sa mère l’avait été.

Le roi Charles et la reine Camilla ont été conduits à Crathie Kirk sur le Royal Deeside

Sir Keir a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux : « Le dévouement de la défunte reine envers le Royaume-Uni et le Commonwealth nous a appris que quels que soient les défis auxquels notre pays est confronté, la valeur du service perdure toujours.

Dans son hommage à Crathie Kirk, le Dr Paterson a déclaré : « Ce week-end est particulièrement significatif et poignant pour la famille royale, et même pour nous tous en Écosse, dans tout le Royaume-Uni et dans le Commonwealth.

« Le 8 septembre marque le deuxième anniversaire de la mort de Sa Majesté la Reine et de l’accession de Sa Majesté au trône. »

Il a ajouté : « Je me souviens de la famille royale, ainsi que de tous les habitants de cette paroisse, de la nation dans son ensemble et du Commonwealth dans mes prières. »