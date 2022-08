Une cérémonie nationale à Windsor, en Ontario, marque le 80e anniversaire du raid à Dieppe, en France

Un mémorial national vendredi à Dieppe Gardens à Windsor, en Ontario, a rappelé les Canadiens qui sont morts il y a 80 ans lors d’un raid sanglant à Dieppe, en France.

Le lieutenant-gouverneur de l’Ontario et de nombreux responsables militaires et politiques étaient présents à la cérémonie organisée par Anciens Combattants Canada. L’Essex and Kent Regimental Association, qui a perdu 121 membres dans le raid, a également participé.

Parmi les personnes présentes à la cérémonie se trouvaient le vétéran John L. Date, l’un des derniers membres survivants du raid de Dieppe. Les vétérans de la Seconde Guerre mondiale David Adlington, Arthur Boon et Charles Davis étaient également invités.

Trois membres du régiment étaient à des cérémonies à Dieppe, en France, vendredi.

Une cérémonie nationale commémore le Raid de Dieppe

Theresa Sims, la conteuse autochtone de la ville de Windsor, a joué du tambour et chanté une chanson de bienvenue à toutes les personnes présentes.

Le maître de cérémonie Robert Löken a prononcé un discours d’ouverture décrivant la situation en Europe au moment du raid.

Le colonel honoraire Joseph Ouellette, de l’Essex and Kent Regimental Association, a également pris la parole, notamment souvenez-vous des soldats qui ont payé le prix ultime.

Certains des membres de l’Essex and Kent Scottish Regiment lors de la cérémonie nationale à Windsor, en Ontario, à Dieppe Gardens, nommés en mémoire des membres du régiment qui ont perdu la vie lors du débarquement de la Seconde Guerre mondiale à Dieppe, en France, en 1942. (Elvis Nouemsi Njike/Radio-Canada)

Le député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, et le maire de Windsor, Drew Dilkens, ont pris la parole. Kusmierczyk a résumé le raid et Dilkens a parlé de son expérience de rencontre avec des vétérans qu’il avait rencontrés la nuit précédente, et a évoqué les conflits qui se déroulent actuellement dans le monde, y compris l’invasion russe de l’Ukraine.

Le colonel honoraire Joseph Ouellette prononce une allocution lors de la cérémonie nationale de vendredi. (Darrin Di Carlo/CBC)

Les pierres ramassées par les soldats sur la plage de Dieppe faisaient partie du souvenir. Löken, par exemple, s’est vu remettre une pierre par un soldat et a déclaré qu’il avait du mal à la tenir en raison de sa valeur sentimentale.

L’Acte du Souvenir a été prononcé en anglais, en français et en potawatomi. Morgan Lawrence et Alessandra Pietrangelo ont ensuite prononcé l’Engagement de se souvenir dans les trois langues au nom des jeunes Canadiens.

Le vétéran de Dieppe, John L. Date, était un invité d’honneur à la cérémonie. Il a déposé une gerbe au Mémorial de Dieppe Red Beach au nom de tous les anciens combattants de Dieppe, en France. (Elvis Nouemsi Njike/Radio-Canada)

La chanson Le dernier message a été joué à 12h52 HE, suivi de deux minutes de silence à 12h54. Réveiller et le Réveil aussi bien que La complainte ont été joués.

À 12 h 58, des gerbes ont été déposées par Date, Kusmierczyk, le colonel Bruno Heluin de l’attaché de défense de l’ambassade de France, député provincial de l’Ontario Andrew Dowie, Dilkens, Cmdr. Richard Hillier du NCSM Hunter, ainsi que des membres du Essex and Kent Regiment and Regimental Association. Lily Zitko, Faiha Alhussainawi, Emma Hennessy et Lila Ezwawi ont également déposé une couronne au nom de la jeunesse canadienne.

Quelques-unes des couronnes qui ont été déposées au Mémorial de Dieppe Red Beach vendredi. (Darrin Di Carlo/CBC)

Mère de la Croix d’argent Theresa Charbonneau a déposé une couronne au monument de la Croix d’argent au nom de toutes les mères de la Croix d’argent. Son fils, Andrew Grenon, a été tué alors qu’il servait en Afghanistan.

Dieu sauve la reine a été joué et la cérémonie s’est terminée avec Löken remerciant tous ceux qui ont rendu cela possible.

“Une des journées les plus difficiles et les plus tragiques”

Lors du raid de Dieppe le 19 août 1942, les Alliés avaient initialement prévu de débarquer sur le rivage sous le couvert de l’obscurité, a déclaré Anciens Combattants Canada. Mais le débarquement a été retardé. Alors que les forces d’assaut étaient en route, elles rencontrèrent un petit convoi allemand.

Des membres du Corps de santé royal canadien font sortir des soldats alliés de la plage après l’échec du raid de Dieppe, en France, pendant la Seconde Guerre mondiale. (La Presse canadienne)

Le bruit de la bataille entre les deux a alerté une force de défense côtière allemande, a déclaré le ministère des Anciens Combattants. Alors que les Alliés débarquaient, l’ennemi attendait.

Les Canadiens constituaient la majorité des troupes lors de l’assaut et 916 des 4 963 sont morts. Il y a eu 3 367 victimes au total, dont 1 946 prisonniers de guerre.

Les alliés effectuent un dernier exercice avant d’atterrir à Dieppe, en France. (Bibliothèque et Archives Canada)

Dans une déclaration vendredi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le raid de Dieppe était “l’un des jours les plus difficiles et les plus tragiques” pour le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il l’a qualifié de “revers dévastateur”, mais il y avait des leçons qui ont finalement conduit à la victoire sur l’Allemagne nazie.

“En ce jour, nous rendons hommage aux milliers de Canadiens qui ont fait le sacrifice ultime à Dieppe”, a-t-il déclaré. “J’invite tout le monde à prendre part à un événement commémoratif pour marquer cet anniversaire solennel et honorer la mémoire de ceux qui ont défendu nos valeurs de paix, de liberté et de justice.”

Un avion allié est montré dans le ciel au-dessus de Dieppe, en France, le 19 août 1942, le jour du raid raté. (Ministre de la Défense nationale/Bibliothèque et Archives Canada/PA-183771)

Un mémorial au Square du Canada dans la ville de Dieppe rappelle la contribution canadienne. La plaque se lit comme suit : “Le 19 août 1942 sur les plages de Dieppe, nos cousins ​​canadiens ont marqué de leur sang le chemin de notre libération définitive présageant ainsi leur retour victorieux le 1er septembre 1944.”