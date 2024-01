Une centrale de néon palpitante : le nouveau panneau d’affichage gigantesque de Hong Kong – avec un joli musée attenant | Architecture

BLa nuit, l’horizon de Hong Kong est un arc-en-ciel électrique géant, une explosion de lumières scintillantes et tourbillonnantes. Certaines de ses tours portent des messages pixellisés sur leurs façades. D’autres palpitent avec les logos d’entreprises et de banques. Mais une enseigne lumineuse se démarque désormais des autres. Ce grand rectangle fonctionne sur une fréquence totalement différente. Une minute, il vibre de motifs op-art animés. Le suivant, il propose un diaporama de meubles et de modèles architecturaux du milieu du siècle. Puis il éclate avec un nuage de fleurs de cerisier roses sur un ciel bleu vif, créant une toile de fond surréaliste pour les ferries traversant le port.

“C’est comme un bateau pirate”, explique Jacques Herzog, moitié de Herzog & de Meuron, les architectes suisses derrière ce bâtiment de 20 étages doté d’un panneau publicitaire, “naviguant dans le paysage commercial de Hong Kong avec un message artistique”.

Déterrer le tunnel du train express de l’aéroport, c’était comme découvrir le corps d’un énorme animal

L’écran surdimensionné signale la présence de M+, présenté comme « le premier musée mondial de culture visuelle d’Asie », qui a provisoirement ouvert ses portes en novembre 2021 pendant la pandémie de Covid, ce qui rendait toute révision délicate à l’époque. Deux ans plus tard, malgré toutes les restrictions de déplacement pendant le confinement, il a accueilli plus de 5 millions de visiteurs, ce qui en fait l’un des musées d’art les plus populaires d’Asie.

Son nom signifie « Musée et plus » – mais plus de quoi exactement ? Lourd, pour commencer. De près, M+ est moins un bateau pirate courageux, plus un pétrolier colossal. Il contient plus du double de l’espace d’exposition de la Tate Modern de Londres, réparti en grande partie sur un seul étage gargantuesque. Cette vaste gamme de galeries est surélevée au-dessus du front de mer de West Kowloon, avec des ponts publics au-dessus et en dessous où les visiteurs se rassemblent, comme sur le pont d’un paquebot, pour admirer le panorama fascinant du port de Victoria.

Panorama envoûtant… M+ surplombe la zone portuaire. Photographie : © Kevin Mak

Le panneau d’affichage rectangulaire s’élève au-dessus, avec salon des membres et restaurant dissimulés à l’intérieur, ainsi que certains étages loués à des universités locales. Il se dresse sur un podium surélevé, ce qui fait que l’ensemble du bâtiment ressemble plus à un siège social d’entreprise d’après-guerre qu’à une attraction publique. Mais la réticence architecturale semble intentionnelle. Alors que le boom des musées en Chine continentale au cours des deux dernières décennies a engendré des icônes de la blobitecture toujours plus déformées, M+ veut que vous sachiez qu’il n’a pas besoin d’une maison aussi criarde. Il s’agit d’une puissance artistique mondiale, désireuse d’être jugée aux côtés du MoMA, de la Tate et du Pompidou, déguisée en immeuble de bureaux quelconque. “C’est un cheval de Troie”, explique Herzog. Et peut-être qu’un contenant apparemment inoffensif est exactement ce qu’il faut, étant donné que le musée doit composer avec le régime de censure.

De loin, il peut ressembler à une boîte sage, mais le bâtiment révèle des qualités particulières à mesure que l’on s’en rapproche. La grille gris terne de la façade s’avère être constituée d’ailettes en céramique brillante, vernissées d’un vert profond, faisant écho aux tuiles traditionnelles chinoises et aux cannes de bambou. Il scintille comme un velours côtelé, formant un pelage caméléon qui peut être argenté, vert, noir ou doré selon l’heure de la journée, avant de dévoiler son costume fluo la nuit tombée. Plus de 5 000 tubes LED sont intégrés dans les ailettes horizontales en céramique, intelligemment calibrées avec deux focales afin que le spectacle nocturne des œuvres vidéo commandées et des publicités pour la collection M+ soit lisible de près comme de loin.

En entrant de n’importe quel côté, sous le profond podium en surplomb, les visiteurs arrivent dans un grand hall ouvert où des tranches de plafond et de sol offrent des vues vertigineuses. Levez les yeux et vous voyez la tour s’élever au-dessus des galeries, tandis que des coupes diagonales dans le sol révèlent une chute abrupte dans un monde souterrain en béton – où un panneau indique de manière capitale « l’espace trouvé ».

Des échos de bambous… les carreaux vernissés. Photographie : Kevin Mak

C’est une curieuse vanité. Le dossier de concours pour le bâtiment, rédigé en 2012, précisait qu’à côté des galeries de cubes blancs habituelles, des espaces reconfigurables et des salles de projection, le musée souhaitait un « espace industriel » semblable aux réservoirs de pétrole de la Tate ou à la centrale électrique de l’art de Shanghai. . Le seul problème était qu’il ne s’agissait pas d’une relique industrielle reconvertie, mais d’un musée construit de toutes pièces sur un terrain vierge récupéré.

Herzog & de Meuron ont décidé de creuser, en adoptant une approche « archéologique », déterreant un cadeau improbable sous la forme du tunnel ferroviaire Airport Express, coupant en diagonale sous le site. “C’était comme découvrir le corps d’un énorme animal”, explique Herzog. “Cela nous a donné l’impulsion de créer une sorte de monde souterrain, mystérieux et étrange – et donc Hong Kong.”

Même s’il semble séduisant – une partie brute de l’infrastructure urbaine traversant le musée – la réalité ne constitue pas un espace particulièrement attrayant ou utile. Il s’agit d’un puits en béton triangulaire et maladroit, de 30 mètres du sol au plafond, avec l’enveloppe en béton inaccessible du tunnel coupant d’un côté, enveloppée dans une couche supplémentaire de béton, entourée d’immenses colonnes en béton soutenant les sols en béton qui s’entrecroisent. au-dessus de. Il semble hautement fabriqué, sans le caractère d’un espace véritablement trouvé. On n’entend même pas le moindre grondement du train, tant la tombe en maçonnerie est épaisse.

Le toit abrite désormais un restaurant tenu par un chef étoilé Michelin. Ils ne veulent pas que les hoi polloi passent à travers

Les architectes le décrivent comme « un espace au potentiel sans précédent », et il a jusqu’à présent accueilli quelques installations pendantes. Mais lors de ma visite, il était vide et les conservateurs confient avoir du mal à trouver des moyens de l’utiliser. Quant à l’empreinte carbone, HdM affirme que le béton était la seule option viable, compte tenu des niveaux des eaux souterraines, des exigences des typhons, du risque d’incendie et de la longévité. Mais Herzog admet que « la discussion était différente il y a 10 ans », et c’est probablement l’un de leurs derniers projets à fétichiser le béton à ce point.

A l’étage, les galeries principales sont plus réussies, formant une séquence bien rythmée avec de la lumière filtrant de diverses directions et de nombreuses vues sur le port, contribuant ainsi à éviter la fatigue des musées. Il y a une grande galerie en béton semblable à une cellule – une prison idéale pour Les figurines gonflables convulsives de Paul Chan, actuellement exposé – et une chaleureuse galerie de dessins en bois, tandis que le couloir bordé de bambous menant aux toilettes est un aimant d’influence inattendu. Une variété de zones en gradins, à l’intérieur comme à l’extérieur, offrent de nombreuses possibilités de prendre davantage de poses : M+ est devenu le lieu du jour pour les photos de mariage à Hong Kong.

Le jardin sur le toit est également un régal, si vous parvenez à vous y rendre. Ça devrait être facile. Un escalier en colimaçon blanc sculptural vous invite à monter depuis les galeries, dans une décoration HdM classique, flanqué des entretoises en zigzag de gigantesques fermes en béton. Mais c’est barré. Il était censé mener à un café et au jardin sur le toit, mais l’unité est désormais occupée par un restaurant coréen exclusif dirigé par un chef étoilé Michelin, et non par un lieu où l’on peut voir des hoi polloi se promener. Pour atteindre le jardin sur le toit, un assistant de la galerie conseille aux visiteurs perplexes de redescendre l’ascenseur jusqu’au niveau de l’entrée, de changer d’ascenseur et de remonter.

Vous faisant signe vers le haut… l’escalier en colimaçon blanc Photographie : Kevin Mak @kingymak/© Kevin Mak

En fait, essayer de se rendre au musée est tout aussi difficile. La station de métro la plus proche se trouve de l’autre côté d’un pont, de plusieurs escaliers mécaniques, dans les entrailles d’un centre commercial dont les exploitants préfèrent clairement que les gens se perdent dans leur labyrinthe commercial plutôt que de se frayer un chemin jusqu’au musée. Une fois que vous en sortez, vous êtes accueilli avec le silo en béton vierge du bâtiment de conservation et de stockage de M+, un ajout ultérieur au dossier dont les étages inférieurs sont loués à la maison de vente aux enchères Phillips. C’est donc leur gigantesque logo que vous voyez en premier, pas celui du musée.

L’arrêt de bus le plus proche, quant à lui, vous dépose au bord d’une autoroute à huit voies d’où vous devez affronter un parcours d’obstacles de 20 minutes composé de ponts et de passages souterrains. Enfin, venir en voiture (ce qui, curieusement pour une ville aussi axée sur les transports en commun, était l’option recommandée) vous laisse dans un sous-sol sans charme, comme si vous veniez entretenir la chaudière. Même arriver à pied présente des défis : le bâtiment est si grand et « perméable », avec des entrées de tous les côtés, que le musée ne peut pas ouvrir toutes ses portes, donc beaucoup restent verrouillées. Un service de ferry dédié, ouvert plus tard cette année, devrait, espérons-le, permettre une arrivée plus fluide.

Certains ratés peuvent s’expliquer par la gestation torturée du projet. M+ est l’une des attractions phares du district culturel de West Kowloon (WKCD). S’étendant sur 40 hectares de terres récupérées, la vision de ce mégaprojet de 21,6 milliards de dollars de Hong Kong (2,2 milliards de livres sterling) a été présentée pour la première fois après la rétrocession de Hong Kong en 1997, à la suite d’une enquête menée par l’office du tourisme qui a conclu que le territoire avait besoin de davantage d’attractions culturelles pour attirer. visiteurs.

Norman Foster a remporté le concours de plans directeurs en 2002, avec un schéma pour une immense verrière couvrant la majeure partie du site (faisant écho aux propos tout aussi dingues de Richard Rogers Plan de 1994 pour Southbank à Londres). À la suite de vives critiques du public concernant son coût et le manque de consultation, le projet a été abandonné. Foster a de nouveau gagné en 2011, cette fois avec un projet de grand « parc d’art » flanqué d’une bande dense de 17 lieux culturels. La section transversale représentée un sandwich palpitant à la Blade Runner d’auditoriums superposés au-dessus de plusieurs couches de routes et de voies ferrées, avec « un riche mélange de colonnades, de ruelles, de ruelles et de promenades bordées d’arbres » qui promettaient d’avoir toute l’agitation des rues les plus animées de Hong Kong.

Jusqu’à présent, cela n’est pas évident. Le parc d’art, conçu par l’entreprise paysagiste néerlandaise West 8, a ouvert ses portes en 2019 et est devenu un lieu populaire pour les pique-niques et les promenades nocturnes – car c’est l’un des rares espaces publics de Hong Kong où les chiens sont autorisés. Le reste de la zone est encore en grande partie un chantier, mais ce qui émerge ressemble moins au quartier urbain dense promis qu’à un…