Une cellule qui fait tout

Extrait de « The Troubled Hunt for the Ultimate Cell » (1998), d’Antonio Regalado : « Si des prix étaient décernés pour les activités scientifiques les plus intrigantes, les plus controversées, les moins financées et les plus discrètes, la recherche de la cellule souche embryonnaire humaine (ES) balayerait probablement les catégories. C’est une chasse à la tabula rasa des cellules humaines, une cellule qui a le potentiel de donner naissance à n’importe lequel des myriades de types de cellules que l’on trouve dans le corps. Si cette créature mystérieuse pouvait être capturée et cultivée en laboratoire, elle pourrait changer le visage de la médecine, promettant, entre autres options remarquables, la capacité de faire pousser à volonté des tissus humains de remplacement… [but] ces cellules ne se trouvent que dans les embryons ou les fœtus très immatures, et les forces pro-vie ont ciblé les chercheurs qui chassent les cellules ES, espérant stopper net leur science. De plus, le gouvernement fédéral a interdit l’octroi de fonds fédéraux à la recherche sur les embryons humains, la repoussant du courant dominant de la biologie du développement. Pour aggraver les choses, les cellules ES humaines pourraient en théorie fournir un véhicule pour le génie génétique des personnes, et les dilemmes éthiques entourant le clonage humain menacent de déborder sur ce domaine.

Mise à jour de l’auteur (2023): Le débat a duré des années, mais la science a prévalu sur la religion dans les guerres des cellules souches du début des années 2000. Aujourd’hui, la recherche sur les cellules ES est financée par le gouvernement américain. Pourtant, la biologie ne cesse d’offrir des surprises. Le dernier? La recherche montre que les cellules souches en laboratoire peuvent s’auto-assembler en embryons « synthétiques », étonnamment similaires à la réalité. Et c’est le prochain débat.