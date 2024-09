Une cellule de la prison de Tory Lanez perquisitionnée après le succès de « Prison Tapes »

Mais ce n’est pas tout. Sur Instagram, il a ensuite annoncé, via un appel téléphonique depuis la prison, qu’il allait enregistrer de nouvelles chansons depuis sa cellule, les appelant « Prison Tapes ». Dans l’ensemble, ses fans ont raffolé de ces morceaux, et une poignée d’entre eux ont atteint le top 10 des catégories les plus populaires sur son compte Spotify. Malheureusement, selon la sous-marque akademikstv de DJ Akademiks, ils pourraient bien ne plus exister.