Une cellule de 5 personnes de l’Etat islamique en Allemagne a comploté pour tuer YouTuber, joué au paintball pour perfectionner ses compétences d’attaque – Procureurs

Cinq membres présumés de l’État islamique (EI, anciennement EI) soupçonnés d’avoir comploté des attaques et radicalisé des musulmans ont été inculpés d’armes et de terrorisme en Allemagne, ont annoncé lundi les procureurs fédéraux.

Quatre des suspects, nommés uniquement Farhodshoh K., Muhammadali G., Azizjon B. et Sunatullokh K., ont été arrêtés en Allemagne le 15 avril 2020, tandis que la cinquième personne, Komron B. a été arrêtée le 3 avril.

Les cinq détenus sont tous originaires du Tadjikistan et étaient membres d’une cellule terroriste dans l’État allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie, selon un communiqué du bureau du procureur fédéral.

Le groupe aurait radicalisé de jeunes musulmans et apporté un soutien financier à la cause de «EST dans la province du Khorasan», une branche régionale du groupe terroriste actif au Pakistan et en Afghanistan.

Les procureurs affirment que le groupe a perfectionné ses compétences militaires lors de matchs de paintball en vue d’attaques planifiées contre des « infidèles » en Allemagne dans le cadre de leur mission présumée en Europe.

Au cours de ces sessions de formation, la cellule aurait côtoyé des associés de Kujtim Fejzullai, 20 ans, l’homme armé d’origine autrichienne qui a tué quatre personnes à Vienne en novembre 2020 avant d’être abattu par la police.

Les procureurs allemands ont également déclaré que les suspects avaient obtenu des instructions et les ingrédients pour produire «divers explosifs», y compris les cocktails Molotov et les engins explosifs improvisés (EEI).

Ils auraient également assassiné sous contrat un homme d’affaires albanais pour 40 000 dollars – dont le produit devait être envoyé pour financer des terroristes de l’EI en dehors de l’Allemagne.

Mais les procureurs ont déclaré que la tentative d’assassinat avait échoué car le groupe n’avait pas été en mesure d’identifier la cible et que le pistolet et le silencieux – achetés à un contact tchétchène en Autriche – devaient être utilisés pour un autre coup.

Cette nouvelle opération était de tuer un « YouTuber critique pour l’islam » dans la ville allemande de Neuss, et des photos de son corps devaient ensuite être mises en ligne, comme convenu avec un contact de haut niveau de l’EI afghan, selon les procureurs.

Les tueurs potentiels, Sunatullokh K. et Ravsan B., ont apparemment retrouvé leur victime et trouvé son domicile, mais l’attaque a été déjouée par les renseignements allemands. Le couple a été arrêté et l’arme saisie.

Un membre du groupe en Allemagne aurait organisé pour 18000 € (25000 dollars) à transporter par deux passeurs par avion en Turquie, où il serait ensuite envoyé pour financer les activités de l’EI en Syrie, ont déclaré les procureurs.

