Lumières, performances trippantes, musique de danse non-stop, une fête exubérante toute la nuit avec des gens dans des états extatiques – cela ressemble à une rave pour vous? Eh bien, oui, c’est d’une certaine sorte. Les célébrations annuelles du Mahashivratri d’Isha, qui ont lieu au Isha Yoga Center, à Coimbatore, sont devenues le lieu incontournable ces dernières années, et cette année aussi, malgré la pandémie, la Fondation a réussi à lancer un sacré coup dans la nuit. du 11 mars. Certes, les nombres étaient restreints (quelques milliers par rapport aux lakhs qui envahissent le rassemblement chaque année), il y avait des masques et des distanciations sociales mais néanmoins, ils ont tout mis en œuvre. L’événement était en direct sur toutes les chaînes de Sadhguru sur YouTube, Facebook et Instagram. Il a été diffusé en direct dans 15 langues et diffusé sur plus de 120 chaînes de télévision, atteignant environ 100 millions de téléspectateurs à travers le monde.

Mahashivratri 2021 à Isha était une curieuse combinaison de choses – spiritualité, méditation, bhakti, spectacle, culture, divertissement, exploration et un soupçon de politique. Parmi les premières choses qui vous frappent, il y a la dévotion palpable. Toutes les personnes présentes sont intensément concentrées sur Shiva – et en particulier, sur Shiva en tant qu’Adiyogi, le premier gourou à enseigner à l’humanité les méthodes et les technologies pour atteindre sa nature ultime. La nuit, comme l’a expliqué Sadhguru, est l’un de ces moments où il y a une recrudescence naturelle du système humain. En restant éveillés et alertes, les chercheurs essaient de surfer sur la vague et de s’en servir au lieu d’être submergés par elle.

Ce Mahashivratri a vu un nouvel aspect qu’ils appellent Rudraksha Diksha. Nommées les larmes de Shiva, et traditionnellement considérées comme d’une immense valeur pour la croissance spirituelle ainsi que pour le bien-être général, ce sont des graines de rudraksha de haute qualité qui ornent également Adiyogi. Un énorme 3 millions de personnes se sont déjà inscrites pour recevoir un rudraksha chacune. Non seulement l’offre est gratuite, mais obtenez ceci – la Fondation les envoie gratuitement aux destinataires en Inde! Le buste d’Adiyogi, qui domine le déroulement de la nuit, était entouré de grands monticules de rudrakshas. Juste avant minuit, Sadhguru a recouvert les graines d’Elaeocarpus de feuilles de bilva dans le cadre de la consécration, et les graines seront envoyées à travers le pays dans les semaines à venir.

Une autre tangente de la nuit a été la mise à l’honneur des races bovines indigènes qu’Isha élève. Les agriculteurs de l’organisation de producteurs locaux primée Velliangiri Uzhavan se sont également réunis pour saluer Sadhguru. Le FPO est classé parmi les meilleurs en Inde et son succès a incité Sadhguru à dire que les plus grandes entreprises indiennes à l’avenir seront des organisations d’agriculteurs.

Continuant avec une question urgente qu’il a soulevée ces derniers temps, Sadhguru a fait un discours passionné pour libérer les temples du Tamil Nadu du contrôle gouvernemental. Faisant la demande avant les élections dans l’État, Sadhguru a évoqué l’état déchirant des temples, qui sont contrôlés mais mal gérés par l’État. S’opposant à la tendance à ne voir les temples qu’en termes de revenus, il a expliqué de manière convaincante comment l’héritage culturel et spirituel de l’Inde diminuera s’il n’est pas surveillé. Le mouvement recueille un soutien et une dynamique considérables sur les réseaux sociaux avec le hashtag #FreeTNTemples.

La nuit blanche avait une longue liste d’interprètes alignés: il y avait Mangli, la sensation de chant de Telangana, le chanteur carnatique Sandeep Narayan, les chanteurs Parthiv Gohil et Manasi Parekh, The Kutle Khan Project, un groupe d’artistes folk du Rajasthan, Kabir Café, Les batteurs Thappu du Tamil Nadu et Anthony Dasan, l’inimitable artiste folk tamoul qui a collaboré avec le nadaswaram pour mettre la foule sur pied. En dehors de ceux-ci, il y avait le groupe local immensément populaire Sounds of Isha, qui a ponctué la nuit avec ses propres offres mais a également soutenu les différents artistes. Il y avait aussi un spectacle de danse d’ensemble superlatif par Isha Samskriti et une danse du feu vraiment époustouflante par les résidents d’Isha.

Tandis que groupe après groupe musical rendait hommage à Shiva, le public s’est levé pour danser, libre et sans entraves. Un grand nombre des personnes rassemblées étaient jeunes – dans la vingtaine et la trentaine – mais à vrai dire, l’énergie était élevée dans tous les groupes d’âge et il n’y avait pratiquement aucun signe de ralentissement. Il y avait une observation étrange à faire de la foule: bien qu’ils fussent bruyants et sauvages dans leurs célébrations, les mêmes personnes se sont installées dans un calme absolu lorsqu’elles ont été invitées à s’asseoir pour les diverses méditations que Sadhguru a guidées à travers le rassemblement. L’exubérance et un profond silence profond de l’âme vont de pair.

Enfin, l’aube est arrivée et les fêtards se sont couchés, le punch ivre de bonheur, de manque de sommeil et de la magie de Shiva.