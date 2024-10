«Une célébration de la migration.» Une série de portraits rend hommage aux travailleurs du NHS

La contribution inestimable des travailleurs migrants au National Health Service du Royaume-Uni est reconnue dans une nouvelle collection de portraits

Une série de portraits émouvants du photographe et réalisateur nominé aux Oscars JJ Keith a été publiée, célébrant le rôle central que jouent les travailleurs migrants dans le fonctionnement du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni. Il s’est associé à l’Imperial College Healthcare NHS Trust dans le cadre de son projet plus large Open Britain: Portrait of a Diverse Nation. Le dernière collaboration présente 23 travailleurs du NHS de la fiducie, qui contribuent tous au fonctionnement du NHS. Tous, des porteurs aux chirurgiens traumatologues, sont des migrants de première génération. On estime que 17 % de la main-d’œuvre du NHS sont des ressortissants non britanniques, mais le chiffre pour les migrants de première génération est probablement encore plus élevé. Le NHS est soumis à de fortes pressions, comme le souligne un récent rapport de Lord Dazi. Sans doute, cela aurait déjà échoué sans les sacrifices que nombre de ces personnes consentent en s’installant au Royaume-Uni.

La série fait suite à une rencontre fortuite de JJ Keith et de l’un des pédiatres qui travaille à la fiducie, le professeur Bob Klaber. « Les soins de santé sont centrés sur les personnes : nos patients, les communautés que nous servons et le formidable personnel qui prodigue les soins », a déclaré le professeur Klaber. « Les magnifiques portraits de JJ donnent vie aux histoires remarquables de tant de nos incroyables collègues qui ont apporté leur compassion, leur gentillesse et leur expertise, du monde entier, à tout ce que nous faisons dans nos hôpitaux. JJ Keith a déclaré à Positive News qu’il souhaitait que les gens se souviennent de la diversité au sein du NHS et de l’importance de ces travailleurs. « Les sentiments et les pensées que je veux inspirer sont aussi divers que les personnes et les histoires elles-mêmes, mais si je devais n’en choisir qu’un, ce serait la gratitude », a-t-il déclaré. Dans le cadre du projet en cours Open Britain: Portrait of a Diverse Nation, Keith a passé 18 mois à documenter la vie et les expériences de plus de 130 migrants de première génération, mettant en valeur la « riche tapisserie de cultures qui constituent le tissu de la société britannique ». Ci-dessous, nous partageons cinq histoires de la dernière collaboration avec Imperial. ‘C compassion, gentillesse et expertise, du monde entier ‘ Jimmy Jombla – sage-femme, Queen Charlotte’s & Chelsea Hospital

Jimmy Jombla – sage-femme, Queen Charlotte’s & Chelsea Hospital

Jimmy Jombla est né dans la ville de Moyamba, en Sierra Leone, en 1982. Il a fui la guerre en 1997 pour venir au Royaume-Uni en tant que réfugié. Ayant grandi en Sierra Leone, Jombla se souvient avec tendresse de sa tante Agnès Jombla qui dirigeait une maternité privée. Agnès s’occupait de Jombla et de son frère Tommy. Lorsqu’elles étaient enfants, elles étaient autorisées à traîner dans les salles d’accouchement et Agnès leur disait quoi faire lorsqu’une femme était en travail. En échange des services de sages-femmes, les patientes échangeaient de la nourriture et d’autres biens. Jombla a étudié les soins infirmiers au Royaume-Uni et a été placé à la maternité de l’hôpital de Whittington dans le cadre de ses études. En suivant son mentor sage-femme, les images et les sons ont déclenché les souvenirs de sa tante Agnès. Il a alors compris que sa vocation était de suivre ses traces et de « s’occuper des mères, en leur donnant les informations nécessaires et les soins psychologiques, physiques et sociaux dont elles ont besoin ». Rhona Eslabra – matrone/directrice de théâtre pour les hôpitaux St Mary’s et Western Eye

Rhona Eslabra est née dans la vallée de Cagayan aux Philippines. Rhona avait 30 ans lorsque le NHS l’a recrutée pour venir au Royaume-Uni, laissant derrière elle sa petite fille et son mari. L’évolution de l’environnement de travail et, plus important encore, de la culture, peut rendre très difficile la progression des infirmières migrantes et affecter leur confiance. Eslabra est arrivée en tant qu’infirmière d’adaptation, ce qui signifie que les mentors prennent une décision éclairée quant à savoir si une personne peut être agréée en tant qu’infirmière autorisée et éventuellement obtenir son inscription au Conseil des soins infirmiers et obstétricaux. Eslabra a bien fait d’accéder au poste de matrone et continue d’élargir ses capacités et d’améliorer son expertise. Elle termine actuellement sa bourse de recherche « Aller plus loin » pour les leaders de la santé – un programme ciblé de développement du leadership visant à développer et à nourrir les talents de nos professionnels de la santé issus de milieux BAME. C’est important avec une main-d’œuvre aussi diversifiée. Sa fille l’a suivie au Royaume-Uni et a récemment obtenu son diplôme de médecine. Elle rejoindra l’hôpital St Mary en août en tant que médecin. Zubeid Namigul – praticien associé en pathologie, Charing Cross

Zubeid Namigul est né à Peshawar, au Pakistan, en 2000. Ses parents ont fui l’Afghanistan pour le Pakistan pendant la guerre soviétique en tant que réfugiés et ont déménagé au Royaume-Uni quand il avait sept ans. Namigul est diplômé en sciences biomédicales en 2022 et travaille désormais en pathologie cellulaire, fournissant des échantillons de tissus aux consultants pour qu’ils puissent poser leur diagnostic. Issu d’un milieu musulman traditionnel, Namigul avait le choix de vouloir ou non un mariage arrangé et a été présenté à son épouse sur Zoom. Ils ont fait connaissance à distance pendant trois ans avant que Namigul ne se rende en Afghanistan en 2021 pour la rencontrer et se marier. Namigul était censé rester trois mois pour régler les papiers de sa femme pour le Royaume-Uni, mais 18 jours plus tard – le jour de l’anniversaire de sa femme – il y a eu un changement de gouvernement et les talibans ont pris le pouvoir. Namigul et sa femme ont été évacués à bord d’un avion militaire. Le déracinement soudain a rendu le processus d’assimilation difficile pour l’épouse de Namigul, mais ils ont maintenant une fille de neuf mois sur laquelle concentrer leur attention et les occuper. Maryam Alfa-Wali – chirurgienne traumatologue, hôpital St Mary

Maryam Alfa-Wali a déménagé au Royaume-Uni lorsqu’elle était enfant, originaire de Kano, dans le nord du Nigeria, avec ses parents et ses neuf frères et sœurs. Lorsque ses parents sont revenus (son père travaillait pour le gouvernement nigérian), Alfa-Wali a choisi de rester pour poursuivre des études de médecine à l’Université de Cardiff et se lancer dans sa formation chirurgicale spécialisée à Londres. Après avoir tragiquement perdu des amis à l’université dans un accident de la route, elle savait qu’elle voulait devenir chirurgienne traumatologue. À l’époque, contrairement aux États-Unis, le Royaume-Uni ne disposait pas de programmes de formation formels pour les chirurgiens traumatologues. Elle a obtenu un doctorat et acquis de l’expérience en chirurgie générale avant de poursuivre une formation complémentaire en chirurgie traumatologique au Royal London Hospital auprès de spécialistes renommés. Après avoir obtenu son diplôme de médecine, Alfa-Wali a consacré plus de deux décennies à sa carrière chirurgicale, surmontant de nombreux obstacles. La plupart de ses frères et sœurs sont retournés au Nigeria, mais Alfa-Wali est restée pour faire face à un mode de vie plus difficile ici, tant au sein du NHS que dans la vie de tous les jours, notamment en assemblant des meubles Ikea en kit, plaisante-t-elle. Albert King – superviseur de la décontamination dans l’unité de traitement endoscopique, hôpital Hammersmith

Albert King est né à Kinshasa en République démocratique du Congo. Il est venu étudier au Royaume-Uni au début des années 1980. Après avoir étudié l’anglais à l’Abbey Missionary School de Londres, il a ensuite étudié la théologie et les études religieuses à l’Université de Cambridge. Lors d’une journée portes ouvertes à l’hôpital Addenbrooke, King s’intéresse beaucoup à la chirurgie et au théâtre. Il était attiré par le travail dans un hôpital et par « le fait de sauver des vies, de voir les gens arriver malades et repartir en bonne santé ». Il a suivi une formation et s’est qualifié comme technicien en décontamination médicale, avant d’être affecté dans les salles pour retraiter les dispositifs médico-chirurgicaux et les équipements des salles, en s’assurant qu’ils sont décontaminés et sûrs pour la chirurgie. King travaille à l’hôpital Hammersmith du lundi au jeudi et du vendredi au dimanche en tant que ministre religieux à l’église communautaire d’Elim – oscillant entre bien-être physique et spirituel. Pour en savoir plus sur la collaboration entre JJ Keith et Fiducie NHS de soins de santé de l’Imperial Collegecliquez ici Toutes les images sont de JJ Keith