Lâché l’un des meilleurs rebondissements surprise de 2020.

Forcée d’annuler ses concerts et de ralentir un peu, l’auteure-compositrice-interprète s’est soudainement retrouvée inondée de créativité. Le résultat: juillet folklore, un album alternatif qu’elle a qualifié à la fois de « mélancolique et plein d’évasion » et de « triste, beau, tragique », sorti 11 mois seulement après son septième disque, Amoureux.

«Isolée, mon imagination s’est déchaînée et cet album est le résultat, une collection de chansons et d’histoires qui coulaient comme un courant de conscience», a-t-elle expliqué Post Instagram du disque que seuls son équipe, sa famille et son petit ami connaissaient. « Prendre un stylo était ma façon de m’échapper dans la fantaisie, l’histoire et la mémoire. J’ai raconté ces histoires au mieux de mes capacités avec tout l’amour, l’émerveillement et la fantaisie qu’elles méritent. »

Fin novembre – alors que les six nominations aux Grammy Awards du disque étaient annoncées – Swift a eu une autre surprise en abandonnant son nouveau film folklore: les longues sessions de l’atelier sur l’étang sur Disney + et donnant aux fans un aperçu de la session d’enregistrement intime qu’elle et Jack Antonoff maintenu à Aaron Dessner‘s Long Pond studio à Hudson Valley, New York.