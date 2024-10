une célébration convaincante et respectueuse de l’environnement de l’impressionnisme

Malgré son titre ringard, Vive l’Impressionnisme !qui a récemment ouvert ses portes au Musée Van Gogh d’Amsterdam, vaut le détour. Marquant le 150e anniversaire de la première exposition impressionniste, l’exposition raconte comment l’un des fondateurs du mouvement, Claude Monet, et ses contemporains ont été soutenus par quelques collectionneurs hollandais éclairés et leurs tableaux ont été absorbés par les institutions néerlandaises.

Il rassemble de nombreuses œuvres rarement, voire jamais, vues ensemble, rassemblées dans dix musées et sept collections privées à travers les Pays-Bas. Le résultat est un reflet fascinant du goût néerlandais du siècle et demi écoulé.

Vive l’Impressionnisme ! est intelligemment organisé. L’exposition est organisée par thème, avec des paysages au premier étage et des peintures de la vie moderne au niveau supérieur. La monotonie potentielle d’un accrochage continu sur un long mur est évitée par l’introduction de la sculpture, ainsi que des « ensembles » esthétiques de peintures ou d’œuvres sur papier.

A l’étage, l’espace d’exposition normalement caverneux est divisé en salles discrètes, afin de permettre au visiteur une expérience visuelle plus intime. Parmi les aspects les plus remarquables de l’exposition, il y a la décision de présenter côte à côte des peintures, des sculptures et des œuvres sur papier. Il s’agit d’une démocratisation de l’art qui imite la manière dont les impressionnistes eux-mêmes exposaient leurs œuvres.

Sur un mur, vous pouvez voir quatre états de la gravure de Camille Pissarro Le vieux chalet (1879), dont trois furent exposés lors de la cinquième exposition impressionniste en 1880. Dans chaque état successif, Pissarro observe la manière dont la maison et le paysage environnant sont affectés par les changements de lumière et d’atmosphère, anticipant ainsi les travaux ultérieurs de Monet. peintures de série. Tant dans la peinture à l’huile que dans la gravure, ces artistes ont privilégié les techniques expérimentales et l’analyse de la lumière et de la couleur plutôt que la finition académique.



Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les collectionneurs et les critiques néerlandais étaient plus sensibles aux ciels couverts et aux tons terreux des peintres locaux de l’école de La Haye qu’au pinceau brisé et à la palette aiguë de l’impressionnisme. Le nouvel art a été rejeté par les critiques comme le «délires de fous, d’ivrognes et d’enfants».

Encouragé par son frère Vincent, les efforts de Théo van Gogh pour vendre de l’art impressionniste via la galerie Goupil à La Haye sont malheureusement contrecarrés. Il influence cependant son riche beau-frère, Andries Bonger, qui devient le premier collectionneur néerlandais à prendre goût à l’œuvre de Paul Cézanne. L’avocat néerlandais Cornelis Hoogendijk a également acquis environ 25 œuvres de Cézanne avant 1900, tandis qu’une autre collectionneuse pionnière, Hélène Kröller-Müller, s’est spécialisée dans l’œuvre de Van Gogh ainsi que dans les impressionnistes.





Au fil de l’exposition, les visiteurs apprennent que si les paysages de Monet étaient très admirés par les Néerlandais, l’œuvre figurative d’Edgar Degas était moins appréciée.

Monet, élève de l’artiste néerlandais Johan Jongkind, s’est rendu plus d’une fois aux Pays-Bas. En 1871, il peint le Moulins à vent près de Zaandam par une journée nuageuse et j’étais ravi de réaliser une vente. Son Portrait de Mlle Guurtje van de Stadt a été acquise par un riche marchand de bois et est devenue la première œuvre impressionniste à entrer dans une collection privée néerlandaise. De retour pour une dernière visite en 1886, Monet peint le plus strident Champs de tulipes près de la Hayecette fois clairement en gardant un œil sur le marché.

Premières acquisitions

La première œuvre impressionniste à entrer dans une collection publique aux Pays-Bas fut, sans surprise, une autre œuvre de Monet. La Corniche Proche Monaco (1884) fut offert au Rijksmuseum en 1900 par la baronne Van Lynden-Van Pallandt.



Peint au Cap Martin sur la Côte d’Azur, il est remarquable par la cicatrice orange audacieuse de la route qui traverse la toile, conduisant le regard vers les falaises bleues et violettes au loin. Cette chaleureuse scène méditerranéenne est flanquée de deux toiles de Monet évoquant l’atmosphère plus fraîche des côtes normandes : Falaises près de Pourville (1882) et Maison de Pêcheur, Varengeville (1882).

Si les peintures de Monet sont bien représentées dans l’exposition, aux côtés des huiles de Pissarro, Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Gustave Caillebotte et d’autres, certains artistes ne sont représentés que par des œuvres sur papier. Étonnamment, pas une seule peinture à l’huile de Degas ne s’est retrouvée dans une collection néerlandaise, privée ou publique. Édouard Manet est lui aussi quasiment absent de l’exposition.

Comme on pouvait s’y attendre, les artistes féminines étaient sous-estimées, voire indisponibles sur le marché. Ces dernières années, le musée Van Gogh et d’autres institutions néerlandaises ont tenté de rectifier ce déséquilibre, même si le prix du marché de l’impressionnisme continue d’augmenter, ce qui rend les nouvelles acquisitions difficiles.



L’exposition comprend des achats récents d’œuvres des pionnières peintres impressionnistes Berthe Morisot et Mary Cassatt. Sans oublier plusieurs joyaux issus de collections privées, comme un exquis Petit Bol en Persil d’Eva Gonzalès et des assiettes décoratives de Marie Bracquemond.

L’exposition est esthétiquement belle et intellectuellement convaincante. Il délivre également un message environnemental solide, démontrant qu’il est possible de créer des expositions de classe mondiale sans faire voler des œuvres d’art à travers le monde.

Ces images qui étaient autrefois entre les mains des Néerlandais mais qui ont ensuite quitté le pays sont reproduites virtuellement et déplorées dans la dernière section de l’exposition, intitulée Boulevard des promesses non tenues. Il fournit une coda fascinante et stimulante au spectacle.

Vive l’impressionnisme ! Chefs-d’œuvre des collections hollandaises sera exposée au Musée Van Gogh d’Amsterdam jusqu’au 26 janvier 2025.

