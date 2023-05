Une caution fixée à 100 000 $ pour un homme d’Oswego accusé d’avoir dirigé la police à plus de 100 mph sur la I-88 – Shaw Local

La caution a été fixée à 100 000 $ pour un homme d’Oswego accusé d’avoir dirigé la police lundi lors d’une poursuite à grande vitesse dans le comté de DuPage.

Vermain Schaefer, 27 ans, du bloc 200 de Paradise Parkway, a comparu jeudi matin lors d’une audience sur la caution, où la juge du comté de DuPage, Margaret O’Connell, a fixé la caution à 100 000 $, avec 10% à appliquer. Il est accusé d’un chef d’accusation de fuite aggravée et d’avoir échappé à un policier et de plusieurs délits et infractions mineures au code de la route.

Selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage, vers 12 h 19 lundi, un soldat de l’État de l’Illinois a observé une moto, déterminée plus tard comme étant conduite par Schaefer, qui roulait à 100 mph à la sortie de Washington Street sur l’Interstate 88 en direction ouest. à Naperville. L’agent a activé ses feux oscillants et a tenté de déclencher un contrôle routier.

Au lieu de s’arrêter, le bureau du procureur de l’État a déclaré que Schaefer avait immédiatement accéléré, atteignant des vitesses d’environ 135 mph tout en se faufilant dans la circulation, selon le communiqué. Le soldat au sol n’a pas poursuivi la moto.

Les opérations aériennes de la police de l’État de l’Illinois ont surveillé la moto, qui a atteint une vitesse d’environ 150 mph sur la I-88 en direction ouest, selon le communiqué. Après environ 27 minutes, Schaefer a quitté l’autoroute et s’est garé sur Ramm Drive à Naperville où il a été arrêté sans incident.

Schaefer n’avait pas de permis de conduire valide.

« Les allégations selon lesquelles M. Schaefer a fui la police à près de 80 miles à l’heure au-dessus de la limite de vitesse affichée sont scandaleuses », a déclaré le procureur du comté de DuPage, Robert Berlin, dans le communiqué. « Ce type de comportement est extrêmement dangereux et met l’ensemble du public automobile et les agents impliqués en grand danger. Encore une fois, avec l’aide d’un appui aérien, l’accusé a été placé en garde à vue. Heureusement, aucun automobiliste ou passant innocent n’a été blessé ou pire à la suite des actions présumées de M. Schaefer. Le message est simple, si vous entendez des sirènes et voyez des lumières clignotantes derrière vous, arrêtez-vous. Je remercie la police de l’État de l’Illinois non seulement pour son travail et son bon jugement dans cette affaire, mais également pour ses efforts continus pour assurer la sécurité de nos routes.

Le commandant de la troupe 15 de la police de l’État de l’Illinois, le capitaine Linda Mandat, a déclaré que le FAI a le devoir de s’assurer que tous les automobilistes opèrent en toute sécurité sur les routes.

« Les soldats utiliseront tous les outils à leur disposition – y compris les motos et les avions hautes performances – pour s’assurer que ceux qui violent la loi ne seront pas autorisés à opérer en toute impunité », a-t-elle déclaré dans le communiqué.