Une caution fixée à 1 million de dollars pour un homme accusé dans une impasse armée au palais de justice

EVERETT, Washington (AP) – Un homme soupçonné d’avoir porté des armes à feu dans un palais de justice de l’État de Washington plus tôt dans la semaine, provoquant une impasse et un verrouillage de trois heures avant son arrestation, a vu sa caution fixée mardi à 1 million de dollars.

La juge présidente du tribunal de district du comté de Snohomish, Jennifer Rancourt, a fixé la caution lors de la première comparution devant le tribunal de David Hsu, 32 ans, a rapporté le Daily Herald.

L’avocat de Hsu, Lorcan Malone, avait demandé peu ou pas de caution, notant que Hsu n’avait pas d’antécédents criminels et n’était accusé d’aucun délit violent. Hsu, de Woodinville, est resté incarcéré mardi après-midi.

Rancourt a déclaré qu’elle avait trouvé une cause probable pour détenir Hsu dans le cadre d’une enquête sur la résistance à l’arrestation, le port d’une arme dissimulée, la conduite désordonnée et l’affichage illégal d’une arme.

Portant un gilet de protection, Hsu était entré dans le hall du palais de justice du comté de Snohomish à Everett lundi vers 12h30 avec des fusils et des munitions, a indiqué le bureau du shérif du comté. Hsu a demandé à voir deux juges et le shérif pour modifier les dispositions relatives à la garde de son enfant, ont déclaré des détectives dans des documents judiciaires.

Hsu a été immédiatement confronté à des agents des forces de l’ordre qui lui ont ordonné de laisser tomber ses armes, ont indiqué les autorités, ajoutant qu’il avait placé deux fusils au sol, mais a refusé de renoncer à des armes à feu et à des armes supplémentaires et de quitter le bâtiment.

Après des heures de négociations avec les forces de l’ordre, Hsu a été arrêté. Personne n’a été blessé.

Les détectives du bureau du shérif ont déclaré avoir récupéré deux fusils, quatre armes de poing, plus de 300 cartouches, un gilet pare-balles, six couteaux, une hachette et des coups de poing américains dans le hall du palais de justice.

The Associated Press